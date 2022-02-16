День единения в Украине, кибератака на госучреждения и улучшение инфраструктуры Укрзалізниці, – темы Итогов за 16 февраля

Сегодня в Украине государственный праздник – День единения. К нему присоединилась вся Украина. Как его отметили в Черкассах, - расспросим Елену Берестенко, генерального продюсера телерадиокомпании "ВИККА";

О кибератаках на сайты госорганов и банков, - поговорим с экспертом по вопросам кибербезопасности - Сергеем Денисенко;

О созыве внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы – говорим с Денисом Казанским, представителем Украины в ТКГ;

О развитии инфраструктуры Укразалізниці и ее проблем расспросим у Юлии Гришиной, народной депутат Украины от "Слуги народа";

А о платных камерах в СИЗО и большой приватизации тюрем разговариваем с гостей в студии OBOZREVATEL – заместителем министра юстиции Еленой Высоцкой.