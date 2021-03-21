Даша Квиткова попала в больницу

Obozrevatel Видео 12:45, 21.03.2021 Обновлено: 09:55, 22.03.2021

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша, которая сейчас в ожидании первенца, попала в больницу. Женщина сообщила, что будет проходить лечение в стационаре. Врачи диагностировали у Квитковой почечную колику.

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