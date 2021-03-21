Даша Квіткова потрапила в лікарню

Obozrevatel Відео 12:45, 21.03.2021 Оновлено: 09:55, 22.03.2021

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша, яка зараз в очікуванні первістка, потрапила в лікарню. Дівчина повідомила, що проходитиме лікування на стаціонарі. Лікарі діагностували у Квіткової ниркову кольку.

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