Запуск новой криптовалютной биржи в Украине предполагает создание экосистемы с маркетплейсом, академией и сетью удобных терминалов для платежей и пополнений. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал IT-бизнесмен Богдан Прилепа. Также он объяснил, что нужно делать, чтобы начать инвестировать в криптовалюту и главное зарабатывать на этом.

В Украине появилась новая криптовалютная биржа

Регулятором работы биржи выступит Минцифры и Нацбанк

Соучредители проекта Николай Удянский и Богдан Прилепа