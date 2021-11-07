Богдан Прилепа: преимущество отечественной криптобиржи – обучение трейдинговым операциям

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Запуск новой криптовалютной биржи в Украине предполагает создание экосистемы с маркетплейсом, академией и сетью удобных терминалов для платежей и пополнений. Об этом в эфире проекта TheGuest рассказал IT-бизнесмен Богдан Прилепа. Также он объяснил, что нужно делать, чтобы начать инвестировать в криптовалюту и главное зарабатывать на этом.

  • В Украине появилась новая криптовалютная биржа

  • Регулятором работы биржи выступит Минцифры и Нацбанк

  • Соучредители проекта Николай Удянский и Богдан Прилепа

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