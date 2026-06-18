После расставания с Кацуриной стал секс-символом: что известно о личной жизни Владимира Дантеса, которую он теперь держит в секрете

Певец Владимир Дантес после разрыва с предпринимательницей Дашей Кацуриной решил не выносить личную жизнь на публику, однако это не помешало ему стать одним из главных секс-символов украинского шоу-бизнеса. В соцсетях, в частности в Threads, пользователи месяцами активно обсуждают внешность артиста, а женщины в шутку пишут, что вышли бы за него замуж.

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Сам певец не скрывает, что ему нравится играть с этим образом. Дантес регулярно публикует откровенные фото, появляется в фотосессиях с обнаженным торсом, а также участвует в смелых творческих проектах. В частности, артист сыграл роль в эротическом триллере "Все оттенки соблазна" и неоднократно говорил о сексуальности в своих интервью. OBOZ.UA расскажет, что известно о его личной жизни.

На днях очередным поводом вспомнить о личной жизни Дантеса стала его "свадьба" с замужней KOLA в новом клипе MONATIK "Тому що...". В клипе певец по сюжету женится на артистке, однако в реальности это лишь часть музыкального проекта.

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В реальной жизни Дантес не подтверждал ни одного нового романа. Более того, после разрыва отношений с предпринимательницей Дашей Кацуриной певец заявил, что больше не планирует обнародовать свою личную жизнь.

"Хочу ли я обнародовать свои отношения? Думаю, уже точно нет. Я изменился. Раньше, наверное, хотел, чтобы меня комментировали, чтобы об этом говорили. Думал, что кайф в том, чтобы все видели, какие у тебя классные отношения. Теперь я четко понимаю фразу: "Личное – это личное". Но, с другой стороны, а как это скрывать?", – рассказывал артист в YouTube-проекте "30+".

В то же время Дантес признавался, что остается романтиком. По его словам, когда он по-настоящему влюбляется, ему хочется проявлять внимание к человеку, дарить подарки и создавать приятные моменты.

"Если я выбираю кого-то, хочется осыпать этого человека сюрпризами и подарками. Мне нравится дарить. Но бывают моменты, когда я хочу и получать. Поэтому было бы здорово, если бы мы оба сели и сказали: "Предлагаю говорить только откровенно. И если мне что-то понадобится, я тебе скажу", – сказал певец.

До отношений с Кацуриной Дантес более десяти лет был связан с Надей Дорофеевой. Пара начала встречаться еще до того, как стала популярной, а в 2015 году официально поженилась.

В 2022 году артисты сообщили о разводе. При этом бывшие супруги подчеркивали, что сохранили нормальные отношения. Певец тогда говорил, что они остались близкими людьми и не хотели портить общее прошлое.

После этого Дантес начал отношения с Дашей Кацуриной. Певец помогал ей с детьми – й дочерью Александрой и сыном Иваном, которых дизайнер воспитывает от брака с ресторатором Михаилом Кацуриным. Именно Миша Кацурин впоследствии женился на Наде Дорофеевой.

О возможном разрыве Дантеса и Кацуриной начали говорить летом 2025 года, когда пара перестала появляться вместе и исчезли совместные публикации. Официально они долгое время не комментировали ситуацию.

В конце 2025 года Дантес в итоговом посте за год написал, что больше не находится в отношениях, хотя прямо не называл имени бывшей партнерши. Он также признался, что пережил непростые моменты, был одинок и многое переосмыслил.

В январе 2026 года Даша Кацурина также рассказала о новом этапе в своей жизни. Она написала, что впервые за долгое время осталась одна и учится понимать свои желания. Имя бывшего партнера предпринимательница также не назвала, однако её пост восприняли как подтверждение завершения отношений с Дантесом.

Параллельно с изменениями в личной жизни певец активно работал над своим внешним образом. В 2025 году он рассказал, что похудел на 14 килограммов, а затем продемонстрировал результат в чёрно-белой фотосессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Дантес стал новым ведущим "Фабрики звезд", а к нему присоединилась блогер и инфлюенсер Даша Кубик.

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