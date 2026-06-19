Осенью 2015 года на "Новой волне" в Сочи Шнур прямо со сцены исполнил этот сюрреалистический по российским меркам трек.

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…Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак…

Зал замер. Вся эта "элита" в первых рядах затаила дыхание и синхронно повернула головы к Алле Борисовне. Немое вопросительное выражение. Как реагировать?

… И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так…

Пугачова оценила иронию и откровенно смеялась.

…"Останкино" сгорело быстро,

А утонуть бы не смогло…

Вслед за ней, с облегчением выдохнув, остальные зрители в зале начали выжимать из себя улыбки.

…И Храм Спасителя, и бани,

Хачи сгорели, москвичи,

А дома ждали россияне,

Когда остынут кирпичи…

Кто же знал, что хулиганский трек "Ленинграда" со временем превратится в аналитический прогноз, а сам Шнур станет главным Нострадамусом современности.