Блог | "Москва сгорела целиком...": песня превратилась из метафоры в реальность
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Осенью 2015 года на "Новой волне" в Сочи Шнур прямо со сцены исполнил этот сюрреалистический по российским меркам трек.
…Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак…
Зал замер. Вся эта "элита" в первых рядах затаила дыхание и синхронно повернула головы к Алле Борисовне. Немое вопросительное выражение. Как реагировать?
… И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так…
Пугачова оценила иронию и откровенно смеялась.
…"Останкино" сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло…
Вслед за ней, с облегчением выдохнув, остальные зрители в зале начали выжимать из себя улыбки.
…И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи…
Кто же знал, что хулиганский трек "Ленинграда" со временем превратится в аналитический прогноз, а сам Шнур станет главным Нострадамусом современности.