Арахамия рассказал о биткоинах на сотни миллионов гривен, которые "потерял"

Владимир Пазий Видео 12:30, 15.04.2021 Обновлено: 12:33, 15.04.2021

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он потерял 400 биткоинов, а по нынешнему курсу это примерно 710 млн грн. Подробнее читайте по ссылке.

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