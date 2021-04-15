Арахамія розповів про біткоїни на сотні мільйонів гривень, які "втратив"

Володимир Пазій Відео 12:30, 15.04.2021 Оновлено: 12:33, 15.04.2021

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що він втратив 400 біткоїнів, а за чинним курсом це приблизно 710 млн грн. Детальніше читайте за посиланням.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Забродський: ЗСУ готові йти вперед на Донбасі, якщо буде підтримка всіх українців

Як РФ стала правонаступником СРСР, якщо СРСР ніколи офіційно не створювали

Усіх українців переведуть на нові газові тарифи: платитимуть цілий рік, а ціна злетить

США відкликали заявку на прохід ракетних есмінців у Чорне море – Reuters

З ветеранки АТО "Фортуни" зняли підозру в конвоюванні полонених "ДНР"