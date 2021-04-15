Арахамия заявил, что "потерял" 710 млн грн на биткоинах: криптовалюты в декларации не было
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он потерял 400 биткоинов, а по нынешнему курсу это примерно 710 млн грн. При этом в декларациях нардепа никаких криптовалют указано не было.
Об этом он сообщил в интервью "Хард с Влащенко", выступление есть на YouTube-канале "Украина 24" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). "У меня были биткоины, уже нет. Я ж тогда 400 потерял, еще при старом курсе, плохом", – говорит политик.
Нардеп рассказал, что в то время вопрос системы безопасности состоял в одном кодовом слове, которое нужно было знать. "Я не то чтобы потерял его, я просто стер раздел диска, где была эта информация. Сейчас это страшная сумма, и выглядит все очень глупо, даже не хочу об этом думать", – сказал Арахамия.
Напомним, в Украине госслужащие задекларировали 46 351 биткоин – это почти 75 млрд грн. Декларации сдали 791 872 чиновника, из которых 652 – зарегистрировали криптовалюту.
Наибольшее количество владельцев задекларированных криптовалют работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.
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