Биатлонист едва не погиб на Кубке мира

Один из участников Кубка мира по биатлону едва не стал жертвой падения мачты на трассе. Инцидент произошел во время тренировочных заездов на заключительном этапе сезона в чешском Нове-Место. Один из участников Кубка мира по биатлону едва не стал жертвой падения мачты на трассе. Инцидент произошел во время тренировочных заездов на заключительном этапе сезона в чешском Нове-Место. Один из участников Кубка мира по биатлону едва не стал жертвой падения мачты на трассе. Инцидент произошел во время тренировочных заездов на заключительном этапе сезона в чешском Нове-Место.