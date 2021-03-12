Биатлониста едва не убило на Кубке мира. Момент попал на видео

Один из участников Кубка мира по биатлону едва не стал жертвой падения мачты на заключительном этапе сезона в Нове-Место.

Инцидент произошел во время тренировки, сообщил российский комментатор Дмитрий Губерниев. Порывом ветра осветительный прибор опрокинуло прямо на трассу, где в это время находились биатлонисты. Лишь чудом одному из них удалось увернуться, пишет Чемпионат.com.

"Огромная мачта! Биатлонисты от этой мачты убегали. Человек просто среагировал. Так что за сердце мы здесь хватаемся. Есть видео, и это просто ужас. Спортсмен видел, как на него падает огромная мачта, и он успевает проскочить…" – сказал Губерниев в эфире "Матч ТВ".

Он также продемонстрировал соответствующее видео с камер наблюдение за ареной.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима вошла в топ-5 спринта на девятом этапе Кубка мира.