Российский военный записал обращение во время развлечений с двумя девушками

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Российский военный записал обращение к своему начальнику во время развлечений с двумя девушками. На откровенных кадрах он предстал голым в компании таких же подруг, которые демонстрировали свои утехи на камеру. Таким образом россиянин хотел попросить у руководства разрешение на опоздание следующим утром на работу. Но теперь командование готовится отправить его в зону "СВО" и рассматривает данный случай на внутренней комиссии.