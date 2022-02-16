ANNA ASTI vs ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА, яркие премьеры и выступления вживую от VIT KAI & PAVLIK и CHEKSON в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ІРИНА ГОРДІЄНКО покажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.
Звездные гости:
VIT KAI & PAVLIK расскажут о неожиданной коллаборации и представят совместный трек "ЭКРАНЫ"
певец CHEKSON поделится впечатлениями от проекта "Голос" и выступит вживую с премьерой трека "Плавно и нежно"
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. Скай - Легковажна
9. Wellboy - Гуси
8. Wellboy - Вишні
7. Loboda - Занесlo
6. Артем Півоваров – Міраж
5. Gayazov$ Brother$ - Малиновая Лада
4. Юлія Думанська - Моє Маленьке Кошеня (Mon Petit Chaton)
Видео дня
3. Minelli - Rampampam
2. Anna Asti - Феникс
1. Люся Чеботина - Солнце Монако