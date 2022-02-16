ANNA ASTI vs ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА, яркие премьеры и выступления вживую от VIT KAI & PAVLIK и CHEKSON в ShowOboz TOP-10

18

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ІРИНА ГОРДІЄНКО покажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.

Звездные гости:

  • VIT KAI & PAVLIK расскажут о неожиданной коллаборации и представят совместный трек "ЭКРАНЫ"

  • певец CHEKSON поделится впечатлениями от проекта "Голос" и выступит вживую с премьерой трека "Плавно и нежно"

В перечне лучших клипов и песен недели:

  • 10. Скай - Легковажна

  • 9. Wellboy - Гуси

  • 8. Wellboy - Вишні

  • 7. Loboda - Занесlo

  • 6. Артем Півоваров – Міраж

  • 5. Gayazov$ Brother$ - Малиновая Лада

  • 4. Юлія Думанська - Моє Маленьке Кошеня (Mon Petit Chaton)

Видео дня

  • 3. Minelli - Rampampam

  • 2. Anna Asti - Феникс

  • 1. Люся Чеботина - Солнце Монако

Группа С.К.А.Й.

Топ видео