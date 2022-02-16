ANNA ASTI vs ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА, яркие премьеры и выступления вживую от VIT KAI & PAVLIK и CHEKSON в ShowOboz TOP-10

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ІРИНА ГОРДІЄНКО покажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.

Звездные гости:

VIT KAI & PAVLIK расскажут о неожиданной коллаборации и представят совместный трек "ЭКРАНЫ"

певец CHEKSON поделится впечатлениями от проекта "Голос" и выступит вживую с премьерой трека "Плавно и нежно"

В перечне лучших клипов и песен недели:

10. Скай - Легковажна

9. Wellboy - Гуси

8. Wellboy - Вишні

7. Loboda - Занесlo

6. Артем Півоваров – Міраж

5. Gayazov$ Brother$ - Малиновая Лада

4. Юлія Думанська - Моє Маленьке Кошеня (Mon Petit Chaton)

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