Никитюк провела экскурсию

Obozrevatel Видео 14:33, 29.03.2021 Обновлено: 14:36, 29.03.2021

Леся Никитюк запустила в социальной сети авторскую программу "Экскурсионное бюро Леси Н", в которой устроила веселую экскурсию для путешественников по Египту.

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