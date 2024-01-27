18 лет назад в Украине был уничтожен последний бомбардировщик Ту-22М3. Архивное видео

В Украине в 2006 году уничтожили последний бомбардировщик Ту-22М3. Это было сделано в рамках соглашения "О ликвидации стратегического ядерного оружия и оружия массового поражения".

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Об этом сообщили в сюжете телеканала "Полтава". Отмечается, что самолет совершил последний вылет в 1993 году.

После распада СССР Украине досталось 130 ракет РС-18 (СС-19), 46 самых современных ракет РС-22 (СС-24), 44 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности. Согласно условиям Договора СТАРТ-1 за 220 носителями было закреплено суммарно 1944 ядерных заряда.

Украина, Белоруссия и Казахстан после подписания в 1992 году Лиссабонского протокола были объявлены странами, не имеющими ядерного оружия. Лидеры влиятельных государств настояли на решении этого вопроса.

Принципы безъядерности были заложены в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года. 14 января 1994 года на встрече в Москве президенты Украины, США и России подписали Трехстороннее заявление, которым констатировалось, что Украина стала на путь ядерного разоружения.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Этими действиями было утверждено, что Украина является владельцем всего ядерного оружия, которое получила в наследство от СССР и намерена полностью его избавиться, используя в дальнейшем атомную энергию исключительно в мирных целях.

5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан Будапештский меморандум, по которому государства-участники должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления. Россия через 20 лет нарушила это соглашение, совершив вооруженную агрессию против Украины в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании. На такой шаг в Вашингтоне собираются пойти впервые за последние 15 лет из-за растущей угрозы со стороны страны-агрессора России.

В России уже заявили, что размещение американского оружия в Британии будет расценено Москвой как "эскалация". В РФ также пригрозили ответными "компенсационными контрмерами".

Военный эксперт полковник запаса Петр Черник сказал, что руководство страны-террориста России может пойти на применение ядерного оружия. Вероятность этого существует, считает он.

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