Тритенко в образе Носорога

Obozrevatel Видео 22:47, 10.04.2021 Обновлено: 22:49, 10.04.2021

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" показали грандиозный финал популярного шоу "Маска". Так, стало известно, что за маской мужественного Носорога скрывался украинский актер Алексей Тритенко.

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