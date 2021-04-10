Остапчук выступил на шоу "Маска"

Obozrevatel Видео 00:08, 11.04.2021 Обновлено: 00:11, 11.04.2021

Телеведущий проекта Владимир Остапчук появился в образе загадочной Химеры и исполнил зажигательную песню.

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