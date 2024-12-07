Замок Дракулы и "Сельская сыроварня". Городу Хуст есть чем удивить туристов

Если вы ищете идеи для удивительного отдыха в Украине, выбирайте остановку в городе Хуст. Локация известна своими природными пейзажами и развлечениями для любого времени года. Большое количество памятников архитектуры, современных экоразвлечений и сохранившаяся сокровищница украинской культуры позволит не скучать, даже в дождливый период. Oboz.ua подскажет интересные впечатления в городе Хуст и его окрестностях.

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Замок Дракулы

Немногим известно, что в Украине сохранились руины замка, которым владел потомок того самого Влада Дракулы. Рыцарь Драг жил на территории Украины в XIV веке и имел немалое состояние. Замок возле современного города Хуст был подарен Драгу венгерским королем. Позже, королем был сделан еще один "подарок", который заставил потомка Дракулы покинуть замок и территории и осесть в Трансильвании. Хустский замок или "Замок Дракулы" был разрушен молнией, попавшей прямо в пороховой погреб. Беспощадная стихия оставила только очерки стен, но вид, который открывается с Замковой горы просто невероятный. Кроме стен сохранилось много легенд, рассказывающих историю мистического рода и передающих энергетику, царившую в замке во время его расцвета.

Поселок Иза, лозоплетение и оленья ферма

Поселок Иза входит в Хустовскую территориальную общину и уже успел прославиться своими аутентичными достопримечательностями. Практически в каждом дворе можно увидеть мебель, декоративные изделия и сувениры из лозы. Вряд ли вам удастся поехать с пустыми руками, ведь трудно пройти мимо таких красивых корзин к Пасхе или удобным качелям.

Оленья ферма стала еще одним украшением поселка. Это не только туристический объект, где любят проводить время и взрослые и дети. Ферма является поставщиком пантокрина (медицинского сырья), добываемого из рогов пятнистых оленей.

Весной в поселок съезжаются ценители цветочного туризма, потому что неподалеку расположена знаменитая Долина нарциссов, которая придаст к аромату кучу ярких фотографий.

Селиская сыроварня и экоферма "Зеленая роща"

Сделать свое путешествие в Хуст вкусным и крафтовым можно посетив "Сельскую сыроварню", которая расположена в Нижнем поселке в 15 км от города. Сыровой давно известна за пределами Украины. вас шанс. не спешите покидать поселок Соседняя ферма "Зеленая роща" может добавить к вашей дегустации отборочный бекон, мясные копчености, козий сыр и другие абсолютно экологичные продукты.

Фетрофильцевая фабрика

Такая интересная локация расположена на въезде в Хуст. Подберите себе уникальную зимнюю, весеннюю или летнюю шляпку. "Главный калап" – так называют головные уборы на Закарпатье. Калап пригодится в путешествии, а также может оказаться прекрасным подарком в память города Хуста.

"Теплые воды" в Велятино

Всего в 12 км от города Хуст расположен известный лечебный курорт. Термальные воды в бассейнах курорта лечат органы дыхания, гинекологические заболевания, нервную, сердечно-сосудистую и опорно-мышечную системы. Лечебные ванны можно посещать не останавливаясь в отеле курорта, а приезжая именно на процедуры.

Остановившись в городе Хуст, вы можете увидеть много деревянных архитектурных памятников, до 10 культовых сооружений, несколько краеведческих музеев и найдете много вариантов активного отдыха как на лыжах, так и на надувной лодке (рафте). Читайте также о величайших соборах Украины с смотровыми площадками и кому не стоит лезть в чаны с минеральной водой.