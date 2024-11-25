Заиграть на трембите и пополнить словарный запас. За чем туристы едут в Верховину
Где–то между вершинами живописных Карпат, в пейзажной горной долине, расположился один из самых колоритных гуцульских поселков – Верховина. Такое романтическое название и мечтательную атмосферу местность имела не всегда.
Немного истории
Поселок Жабье, так называлось село 100 лет назад. Ни дорог, ни цивилизации, однако, очень много традиций, верований, правил в быту, да еще и язык удивительно "дивный".
Как только в поселок была проложена "какая ни какая" дорога, в Жабье стали съезжаться на отдых украинские, польские и британские известные деятели. Иван Франко, поэт Юзеф Витлин или журналист Бернард Чарльз Ньюман – все отмечали необычный менталитет гуцулов, который проявлялся в быту и "летал в воздухе".
Ньюман удивлялся видя, что большинство работы выполняют женщины, Франко называл Жабье "гуцульской столицей" и писал о невероятных пейзажах, а шотландская путешественница Мени Мюриэл Дови писала: "Это маленькая страна в полном смысле этого слова".
Имея не романтическое название, Жабье понемногу становилось местом для путешественников, искавших вдохновение и неповторимость. Об этом свидетельствовала волна туристов, которая увеличивалась с каждым годом.
Современная Верховина
В 1962 году Жабье сменило название на Верховину и начало стремительно развивать туристическое направление. Парадокс Верховины в том, что с появлением цивилизации и стремительным наплывом туристов, местность не потеряла ни колорит, ни красочность языка, ни магическую атмосферу. Напротив, прелести стали еще более выразительными, подчеркнутыми и магнитными. Посещая Верховину вы будете восхищены красотой природы и колоритностью языка и быта.
Даже трудно назвать, когда в Верховине начинается межсезонье, потому что заняться здесь всегда есть чем.
- Посещение музеев
- Овладение ремесел
- Изучение гуцульских традиций
- Пешие походы
- Конные прогулки
- Катание на лыжах
- Уборка грибов
- Цветочный туризм
- Рафтинг
- Дегустации
Этот список можно продолжать до бесконечности. Поэтому желание вернуться в Верховину возникает сразу после первого горного отпуска.
Что посмотреть на Верховине
Сегодня гуцульский поселок может предложить вам любое направление отдыха, от активных походов в горы до расслабляющего дня в целебных СПА. Однако, ни один отдых не будет полноценным, если эти локации не включены в программу:
- Музей кинофильма "Тени забытых предков"
- Музей гуцульщины
- Музей гуцульской магии
- Музей Трембитора
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы
- Писаный камень
- Каменная обсерватория на горе Поп-Иван
- Местные хижины
Очень атмосферно и ярко провести время в Верховине можно во время рождественских и новогодних праздников. Музыка, гуцульские песни, обряды, традиционные костюмы – все это создает уникальную атмосферу Верховины.
Маленький словарик для туристов на Верховине
Чтобы чувствовать себя немного увереннее и проявить уважение к гуцульской культуре, изучите слова, которые помогут найти общий язык с местными.
Дук – богатый гуцул
Гу'жваль – простуда
Штри'мфли – чулки
Реви′р – улица
Йо'йлык – карьерист
Кы'лавый – неуклюжий мужчина
Рама'т – тряпка
Кутю′га – собака
Осовы'тый – сердитый
Начес – быстро
Фи′фола – метель
Фе'ртик – конец, все
Жисны'й – страшный
Шви'нькы – женские трусы
Верховина радушно принимает гостей и делится своими сохранившимися сокровищами. Ранее мы писали о местах для экстремального туризма в Украине и где попробовать крафтовое вино в Киеве.