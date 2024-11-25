УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Заиграть на трембите и пополнить словарный запас. За чем туристы едут в Верховину

OBOZ.UA
Travel
3 минуты
198
Верховина

Где–то между вершинами живописных Карпат, в пейзажной горной долине, расположился один из самых колоритных гуцульских поселков – Верховина. Такое романтическое название и мечтательную атмосферу местность имела не всегда.

Видео дня
Гуцулы

Немного истории

Поселок Жабье, так называлось село 100 лет назад. Ни дорог, ни цивилизации, однако, очень много традиций, верований, правил в быту, да еще и язык удивительно "дивный".

Как только в поселок была проложена "какая ни какая" дорога, в Жабье стали съезжаться на отдых украинские, польские и британские известные деятели. Иван Франко, поэт Юзеф Витлин или журналист Бернард Чарльз Ньюман – все отмечали необычный менталитет гуцулов, который проявлялся в быту и "летал в воздухе".

Ньюман удивлялся видя, что большинство работы выполняют женщины, Франко называл Жабье "гуцульской столицей" и писал о невероятных пейзажах, а шотландская путешественница Мени Мюриэл Дови писала: "Это маленькая страна в полном смысле этого слова".

Имея не романтическое название, Жабье понемногу становилось местом для путешественников, искавших вдохновение и неповторимость. Об этом свидетельствовала волна туристов, которая увеличивалась с каждым годом.

Что посмотреть на Верховине

Современная Верховина

В 1962 году Жабье сменило название на Верховину и начало стремительно развивать туристическое направление. Парадокс Верховины в том, что с появлением цивилизации и стремительным наплывом туристов, местность не потеряла ни колорит, ни красочность языка, ни магическую атмосферу. Напротив, прелести стали еще более выразительными, подчеркнутыми и магнитными. Посещая Верховину вы будете восхищены красотой природы и колоритностью языка и быта.

Традиции Верховины

Даже трудно назвать, когда в Верховине начинается межсезонье, потому что заняться здесь всегда есть чем.

  • Посещение музеев
  • Овладение ремесел
  • Изучение гуцульских традиций
  • Пешие походы
  • Конные прогулки
  • Катание на лыжах
  • Уборка грибов
  • Цветочный туризм
  • Рафтинг
  • Дегустации

Этот список можно продолжать до бесконечности. Поэтому желание вернуться в Верховину возникает сразу после первого горного отпуска.

Достопримечательности Верховины

Что посмотреть на Верховине

Сегодня гуцульский поселок может предложить вам любое направление отдыха, от активных походов в горы до расслабляющего дня в целебных СПА. Однако, ни один отдых не будет полноценным, если эти локации не включены в программу:

  • Музей кинофильма "Тени забытых предков"
  • Музей гуцульщины
  • Музей гуцульской магии
  • Музей Трембитора
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Писаный камень
  • Каменная обсерватория на горе Поп-Иван
  • Местные хижины

Очень атмосферно и ярко провести время в Верховине можно во время рождественских и новогодних праздников. Музыка, гуцульские песни, обряды, традиционные костюмы – все это создает уникальную атмосферу Верховины.

Трембиты Верховины

Маленький словарик для туристов на Верховине

Чтобы чувствовать себя немного увереннее и проявить уважение к гуцульской культуре, изучите слова, которые помогут найти общий язык с местными.

Дук – богатый гуцул

Гу'жваль – простуда

Штри'мфли – чулки

Реви′р – улица

Йо'йлык – карьерист

Кы'лавый – неуклюжий мужчина

Рама'т – тряпка

Кутю′га – собака

Осовы'тый – сердитый

Начес – быстро

Фи′фола – метель

Фе'ртик – конец, все

Жисны'й – страшный

Шви'нькы – женские трусы

Верховина радушно принимает гостей и делится своими сохранившимися сокровищами. Ранее мы писали о местах для экстремального туризма в Украине и где попробовать крафтовое вино в Киеве.