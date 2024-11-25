Заиграть на трембите и пополнить словарный запас. За чем туристы едут в Верховину

Где–то между вершинами живописных Карпат, в пейзажной горной долине, расположился один из самых колоритных гуцульских поселков – Верховина. Такое романтическое название и мечтательную атмосферу местность имела не всегда.

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Немного истории

Поселок Жабье, так называлось село 100 лет назад. Ни дорог, ни цивилизации, однако, очень много традиций, верований, правил в быту, да еще и язык удивительно "дивный".

Как только в поселок была проложена "какая ни какая" дорога, в Жабье стали съезжаться на отдых украинские, польские и британские известные деятели. Иван Франко, поэт Юзеф Витлин или журналист Бернард Чарльз Ньюман – все отмечали необычный менталитет гуцулов, который проявлялся в быту и "летал в воздухе".

Ньюман удивлялся видя, что большинство работы выполняют женщины, Франко называл Жабье "гуцульской столицей" и писал о невероятных пейзажах, а шотландская путешественница Мени Мюриэл Дови писала: "Это маленькая страна в полном смысле этого слова".

Имея не романтическое название, Жабье понемногу становилось местом для путешественников, искавших вдохновение и неповторимость. Об этом свидетельствовала волна туристов, которая увеличивалась с каждым годом.

Современная Верховина

В 1962 году Жабье сменило название на Верховину и начало стремительно развивать туристическое направление. Парадокс Верховины в том, что с появлением цивилизации и стремительным наплывом туристов, местность не потеряла ни колорит, ни красочность языка, ни магическую атмосферу. Напротив, прелести стали еще более выразительными, подчеркнутыми и магнитными. Посещая Верховину вы будете восхищены красотой природы и колоритностью языка и быта.

Даже трудно назвать, когда в Верховине начинается межсезонье, потому что заняться здесь всегда есть чем.

Посещение музеев

Овладение ремесел

Изучение гуцульских традиций

Пешие походы

Конные прогулки

Катание на лыжах

Уборка грибов

Цветочный туризм

Рафтинг

Дегустации

Этот список можно продолжать до бесконечности. Поэтому желание вернуться в Верховину возникает сразу после первого горного отпуска.

Что посмотреть на Верховине

Сегодня гуцульский поселок может предложить вам любое направление отдыха, от активных походов в горы до расслабляющего дня в целебных СПА. Однако, ни один отдых не будет полноценным, если эти локации не включены в программу:

Музей кинофильма "Тени забытых предков"

Музей гуцульщины

Музей гуцульской магии

Музей Трембитора

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Писаный камень

Каменная обсерватория на горе Поп-Иван

Местные хижины

Очень атмосферно и ярко провести время в Верховине можно во время рождественских и новогодних праздников. Музыка, гуцульские песни, обряды, традиционные костюмы – все это создает уникальную атмосферу Верховины.

Маленький словарик для туристов на Верховине

Чтобы чувствовать себя немного увереннее и проявить уважение к гуцульской культуре, изучите слова, которые помогут найти общий язык с местными.

Дук – богатый гуцул

Гу'жваль – простуда

Штри'мфли – чулки

Реви′р – улица

Йо'йлык – карьерист

Кы'лавый – неуклюжий мужчина

Рама'т – тряпка

Кутю′га – собака

Осовы'тый – сердитый

Начес – быстро

Фи′фола – метель

Фе'ртик – конец, все

Жисны'й – страшный

Шви'нькы – женские трусы

Верховина радушно принимает гостей и делится своими сохранившимися сокровищами. Ранее мы писали о местах для экстремального туризма в Украине и где попробовать крафтовое вино в Киеве.