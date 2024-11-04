Прыжок адреналина, чтобы отдохнуть. Места для экстремального туризма в Украине

Экстремальный отдых начинает занимать важное место в туристической сфере. Об этом свидетельствуют исследования туристических компаний. О первом месте речь не идет, но смельчаков добавляется с каждым годом в горах, пещерах, на воде и под водой.

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Психологи называют массу причин такого подъема и у каждого она может быть индивидуальной, в основном списке:

желание уйти от рутинной обыденности;

желание испытать новые эмоции на их пике;

выделиться среди толпы "на лежанках у бассейна";

жажда сделать что–то существенное в жизни;

жажда приключений;

любопытство испытать свои силы;

снятие стресса за счет переключения на яркую картинку и физическую нагрузку и т.д.

При этом указывается, что возраст людей, выбирающих экстремальные направления и маршруты туризма, в диапазоне 35 – 45 лет. Туроператоры отмечают: чтобы получить максимальное удовольствие и желаемый эффект от активного отдыха нужно быть, как следует, осведомленным и подготовленным.

Мы собрали самые экстремальные маршруты по Украине в горах, пещерах на воде и под водой, чтобы к адреналину добавить невероятно живописные виды.

Горные маршруты

Украинские Карпаты открывают безграничное пространство для экстремального сноубординга, прогулок на горных велосипедах, скалолазания, перехватывающего дыхание и быстрый рафтинг со сложностью до 4 баллов (из максимальных 6).

От горной долины Кукул до Говерлы

Маршрут, закрытый еще 4 года назад, в 2020 году получил еще один свой "день рождения", благодаря активистам Прикарпатья. Об этом сообщил Западный Курьер.

"Считанные лица прошли его полностью, без соблазнительных обходов ветровальных участков со стороны. Однако даже этот всмерть заваленный деревьями маршрут привлекает немало туристов, ведь это прямой (на самом деле очень горбатый) путь из Кукула на Говерлу.

Маршрут интересен не только своей сложностью, но и редкими животными, следы которых будут встречаться рядом с вашими.

Черная трасса на Драгобрате

Любители лыж и сноубордов с нетерпением ждут открытия сезона на Драгобрате и в Буковеле. К экстремальным зимним маршрутам относятся 5 Черных трасс Драгобрата, где вам понадобятся максимальные навыки и сила духа. Поднявшись мультилифтом на 3300 м над уровнем моря, вы начнете получать дозы адреналина уже дорогой вверх.

Буковель также имеет свои черные варианты трасс удовольствия и адреналина. Будьте готовы к скольжению на отвесных скалах и крутых поворотах.

Велосипедный экстрим

Если вас интересует уровень сложности 5 из 5, ищите вело–парк Пилипец и его трассу №1 Super Mario. Придется выдержать подъем адреналина в течение 2,35 км. Любопытно, весело, экстремально.

Покорить скалы

Если вашими тренировочными площадками для скалолазания в Украине уже были район Каменец–Подольска, Буцкого каньона, Дениши в Житомирской области или скалы Довбуша, пора покорять новые места и вершины. Надеемся, что возможность покорить скалы Южноукраинска или Крыма, сложность которых на некоторых маршрутах составляет в категории 7-б, появится в ближайшие годы.

Держись за весло

Рафтинг в последние годы стал одним из популярных впечатлений, которые туристы желают включить в отдых. Благодаря большому количеству мест с начальным уровнем сложности, рафтинг отличная идея для семейного отдыха. Найти 5–й и 6–й уровень сложности спуска в Украине не удалось. Поэтому 4–й уровень самый высокий, хотя его можно усложнить, выбрав раннюю весну, когда начинает сходить снег в Карпатах и реки неугомонным бурным потоком несутся проложенными желобами. Интересным и экстремальным считается участок между селом Ямно к водопаду Пробой в Карпатах.

Пещеры Украины

Подземный мир Украины поражает красотой и удивительными каменными городами. Атлантида, Оптимистическая, Мельницы, Хрустальная, Вертеба, Озерная, Золушка, Скитская – это список пещер, которые являются обязательными для посещения в Украине. Многие уже подстроены под туристов и можно провести впечатляющие выходные.

Экстремальные спуски могут предложить несколько пещер. Однако пещера Оптимистичная вдобавок поразит невероятной красотой подземных источников и хрустальных комнат.

Подводный мир Украины

Дайверы могут насладиться любимым занятием как в соленой, так и пресной воде. Конечно, сейчас дайвинг является экстримом почти повсюду, ведь под водой можно найти обломки ракет и взрывные устройства. Экстремальными видами дайвинга считаются погружение на глубину, пещерный дайвинг, дайвинг на холмах, технический дайвинг. Если вы за экстрим с безопасностью, воспользуйтесь случаем отправиться в глубинный мир озера Свитязь (Шатские озера).

Украина удивляет своими возможностями, красотой и уникальными местами отдыха. Путешествуем вместе с Oboz.ua.