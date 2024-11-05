Крафтовое вино на фестивале в Киеве: место, время и стоимость билетов

Фестиваль KYIV FOOD AND WINE объявил место проведения и время своего 21–го съезда. Об этом было сообщено на официальной странице фестиваля. Ценители гастротуризма могут потихоньку готовиться ко дню Х, а мы расскажем, что ждет гостей фестиваля уже 9 и 10 ноября.

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Что такое Kyiv Food and Wine Festival?

Как пишут сами организаторы фестиваля: "Это ключевое событие украинского виноделия, которое развивает винную культуру и популяризирует украинские вина с 2014 года."

Действительно, на фестиваль съезжаются виноделы и сыровары со всей Украины, чтобы представить свою продукцию, поделиться опытом и получить новые рынки сбыта и постоянных клиентов. Гости посещают фестиваль, чтобы вкусно поесть, попить и выбрать своих фаворитов.

В рамках фестиваля можно посетить "школу сыра и вина", где вы станете одним из начинающих и узнаете, что нужно для виноделия или сыроделия. Переняв опыт мастеров можно начать свое дело или узнать о качестве вин, чтобы стать домашним сомелье.

Что ждать от нынешнего фестиваля вина и сыра в Киеве

Kyiv Food and Wine Festival проходит два раза в год. Он имеет свои неизменные традиции, которых ждут постоянные гости фестиваля и новинки, которые делают фестиваль живым, интересным и разнообразным.

Винный маркет. Эта традиционная локация позволяет купить вина из более чем 30 ведущих украинских виноделен. Перед покупкой многие вина можно продегустировать бесплатно. Обычно здесь присутствуют и сами виноделы, с которыми есть возможность познакомиться и пообщаться.

Сырный маркет. Аромат свежего сыра разносится далеко за пределы локации. Здесь собраны как классические, так и креативные решения в сыроделии. Молодые сыры или выдержанные выбирать вам. Может, кто–то поделится и секретами своего мастерства.

Школа сыра и вина. Вход на лекции уже входит в стоимость билета на фестиваль. Следя за программой, вы можете выбрать самое интересное и полезное для себя.

Благотворительный сбор. Leleka Foundation/"БФ Аист-Украина" является постоянным партнером фестиваля уже 10 лет. Каждый год проводятся офлайн–аукционы и розыгрыши, где вы сможете стать победителем или частью доброго дела.

Благотворительный забег. Примите участие еще в одном хорошем деле и проверьте свою спортивную форму.

Дополнительные развлечения, которые приготовил для вас фестиваль Kyiv Food and Wine включают: мастер–класс по росписи бокала, вкусный фуд–корт и музыкальное сопровождение. Весь список развлечений не открывается, чтобы было интереснее.

Где, когда и сколько стоит

В который раз Kyiv Food and Wine Festival занимает первый павильон ВДНХ в Киеве. Фестиваль пройдет 9 и 10 ноября, а расписание работы локаций можно посмотреть на официальной странице фестиваля. Вы можете выбрать один из билетов: без бокала – 300 грн, с бокалом – 450 грн.

Фестиваль вина и сыра в Киеве Kyiv Food and Wine Festival подарит отличную возможность вкусно провести осенние выходные и согреться хорошим настроением и хорошими делами. Oboz.ua ранее писал где посмотреть на Иерусалим и японские сады в Украине.