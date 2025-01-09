VIP-залы железнодорожных вокзалов Украины. Сколько стоит комфортное ожидание и какие бесплатные альтернативы

Сидеть на железнодорожном вокзале в общем зале ожидания – зачастую настоящее испытание. Запахи, шум, постоянное напряжение и внимание на вещи или детей. Сделать ожидание более комфортными способны платные зоны ожидания, в которых можно вкусно перекусить и, даже, принять душ. Сколько стоят залы повышенного комфорта и что войдет в цену? В списке также бесплатные комфортные зоны для военных и бесплатные игровые зоны для детей на ЖД вокзалах Украины.

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Преимущества платных зон отдыха на железнодорожных вокзалах Украины

Платные зоны отдыха – плюсы:

помогают переждать комендантский час;

много комфортабельных услуг, необходимых путешественникам;

мало людей;

есть условия для комфортного сна;

игровые зоны для детей;

созданы условия для семей с младенцами и людей с инвалидностью;

возможность побыть в тишине;

созданы условия для работы на компьютере.

Минусы залов повышенного комфорта на вокзалах:

много услуг за дополнительную оплату;

Комфорт может обойтись дорого для семьи.

Платные и безплатные зоны ожидания на Центральном ЖД Киева

Столичный Центральный ЖД имеет множество вариантов комфортного ожидания:

1. Business & Family Lounge. Зона находится на первом этаже, слева от главного входа в вокзал и имеет отдельный вход. На территории зоны отдыха есть:

коворкинг–зона;

детская зона;

переговорная комната;

зона отдыха;

библиотека LibrariUZ;

гигиеническая зона с душем и туалетами;

зона для ланчей и обедов.

В пространстве доступны скоростной интернет и разрешено посещение с животными. Лаунж принимает гостей круглосуточно. Стоимость пребывания от 300 грн, дети до 6 лет – бесплатно. Безвозмездно пользоваться этим VIP-залом ожидания могут клиенты украинских банков с картами Visa Signature, Visa Infinite, Platinum Business и Signature Business, золотые карты MasterCard при условии выполнения условий по карте.

2. Зоны ожидания на втором этаже №1 и №2 Центрального вокзала Киева.

№2, оснащена мягкими сиденьями, зонами для зарядки устройств и термосами с кипятком.

Зона №1 имеет еще больший уровень комфорта. К мягким диванам прилагается телевизор, быстрый интернет, бар и удобные туалеты. Стоимость пребывания в зоне отдыха №1 от 250 грн в час и 400 грн в сутки.

3. Комнаты отдыха, работающие по принципу мини–гостиницы. Комнаты с кроватями можно найти между Лаунжем и центральным входом, а также у входа с Южной стороны вокзала. Такое пребывание может быть удобнее и дешевле. Стоимость за двухместный номер от 720 грн., стоимость за одну кровать в двухместном номере 360 грн.

4. Зал отдыха для военных и лиц с удостоверением УБД находится справа от центрального входа вокзала, ближе к метро. Вход для указанных лиц бесплатный. Зал имеет высокий уровень комфорта и обустроен для лиц с инвалидностью.

Платные и бесплатные зоны ожидания на железнодорожном вокзале Днепра

Отдохнуть на ЖД вокзале Днепра можно как платно, так и бесплатно.

Платные комнаты отдыха находятся слева от центрального входа. Вы можете выбрать комнату с одной или двумя кроватями и оплатить за 12 часов или сутки. При заселении выдается чистое постельное белье и полотенца, а за дополнительную плату: фен, утюг и т.д. Стоимость места стоит 420 грн в сутки, или 330 грн в полдень. Предварительная бронь будет стоить около 80 грн., а стойка регистрации работает круглосуточно. Детскую игровую зону семьи могут посетить бесплатно. Это пространство оснащено мягким покрытием, развлечениями для детей всех возрастов и пеленальными столиками для самых молодых. Горки, лабиринты и любимый бассейн с шариками – время идет быстро в развлечениях. В игровой зоне нет няни, дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых. Бесплатный зал ожидания для военных на ЖД вокзале в Днепре работает круглосуточно. Мягкие диваны, кухня, душевая, стиральная машина и сушильные машины помогут отдохнуть и привести вещи в порядок.

Залы повышенного комфорта на ЖД вокзале Одессы и бесплатные варианты отдыха

Залы повышенного комфорта для ожидания на железнодорожном вокзале Одесса-главная разделены на зону для пассажиров с детьми и без. В обоих залах расположены мягкие диваны, телевизоры, можно выпить кофе или чаю, подзарядить гаджеты, пользоваться высокоскоростным интернетом. Зал для пассажиров с детьми оснащен пеленальными столиками и зоной для игр. Билет за час пребывания в зале стоит от 50 грн, пассажиры, купившие билет в вагон СВ или 1 класса в поездах Интерсити, могут пользоваться залами бесплатно. Пребывание в залах более 4 часов будет стоить 200 грн. Комнаты отдыха на ж/д вокзале в Одессе предлагают общие и отдельные номера для путешественников. В номере кровать, туалет, душ, выдается постельное белье и полотенца. Стоимость койко–места составляет от 300 грн в сутки. В общий зал ожидания допускаются только пассажиры с актуальными билетами или пассажиры за отдельную оплату. Зал оборудован деревянными сиденьями и розетками для зарядки гаджетов (зарядка платная, около 5 грн). Можно приобрести чай, кофе, вкусности и пользоваться туалетами. Зал отдыха для военнослужащих и ветеранов войны (при предъявлении удостоверения) на железнодорожном вокзале Одессы бесплатный и имеет комфортабельные условия. Зал обустроен для людей с инвалидностью, имеет кухню и душевую.

Вы можете найти залы повышенного комфорта на ЖД вокзалах в каждом большом городе Украины. Пользуйтесь их услугами, чтобы сделать свое путешествие еще более комфортным и приятным. Вас также может заинтересовать какую историческую достопримечательность Украины посетило 50 000 туристов или какие гостиницы Украины имеют средний ценник и рейтинг 10/10.