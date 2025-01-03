УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

50 000 туристов посетили этот исторический памятник Украины за прошлый год. Вы были среди них?

Анна Веселова - Соловонюк
Travel
2 минуты
411
Замки Украины

Украинцы продолжают изучать свое и узнавать о родном. Исторические архитектурные достопримечательности как никогда в тренде. Охотно принимая гостей в своих стенах, повествуют им секреты, легенды и тайны истории Украины. В прошлом году Хотинская крепость насчитала 41 000 посетителей только за первые 10 месяцев. Величественный замок Черновицкой области принимал как украинцев, так и иностранных туристов. Наблюдатели крепости отметили, что иностранных туристов стало в разы больше. Иностранцы интересуются настоящей историей Украины, стремятся узнать больше о культуре и традициях, отличающих украинцев от россиян.

Видео дня
Что посмотреть в Черновицкой области

Пик туристического наплыва отмечался в октябре, в этот период Хотинскую крепость посетили 7,5 тыс. туристов. Всего за год было проведено 650 экскурсий. Многие экскурсионные группы состояли из иностранных туристов, приехавших из Молдовы, Румынии и Польши. Значительной частью экскурсионных групп стали детские группы. Дети разных социальных категорий имели возможность посетить. Хотинскую крепость благодаря благотворительным организациям и государственным социальным учреждениям.

Экскурсии в Хотинскую крепость

Не смотря на большую цифру туристов, она все же меньше, чем в предыдущие годы. По словам директора историко–культурного заповедника Хотинская крепость Елизаветы Буйновской, это скорее связано с падением уровня воды в реке Днестр. Живописные виды с берегов Днестра – это одна из целей туристов. В этом году уровень воды существенно снизился и подойти к воде невозможно. Также были отменены рейсы курортного лайнера, который служил еще одним поразительным развлечением.

Лучшие исторические достопримечательности в Украине

Несмотря на отсутствие дополнительных развлечений Хотинская крепость остается одним из самых красивых замков Украины. Здесь есть на что посмотреть, что послушать и чем заняться. Четыре 40 – 45 метровые башни крепости откроют вашему взору живописную панораму на Днестр, луга и горизонт. Экскурсии в подземелье замка расскажут о судьбах великих украинских личностей и откроют страшные тайны средневековых традиций. Вы услышите легенду о колодце и спрятанных сокровищах, истории Хотинской битвы, рассказы о тайных подземных ходах и привидениях, которые охраняют до сих пор замковые стены.

Хотинская крепость – как добраться

Добраться Хотинской крепости удобно из таких крупных городов Украины, как Каменец–Подольский и Черновцы Отсюда ежедневно курсируют рейсовые автобусы в Хотин. От центра Хотина до крепости всего 2 км. Если вы не любите пешие прогулки, можно взять такси.

Вам также будет интересно узнать про лучшие отели в Украине со средним ценником и сколько стоит новогодняя ночь в гостинично-ресторанных комплексах возле Киева.