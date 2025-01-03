50 000 туристов посетили этот исторический памятник Украины за прошлый год. Вы были среди них?

Украинцы продолжают изучать свое и узнавать о родном. Исторические архитектурные достопримечательности как никогда в тренде. Охотно принимая гостей в своих стенах, повествуют им секреты, легенды и тайны истории Украины. В прошлом году Хотинская крепость насчитала 41 000 посетителей только за первые 10 месяцев. Величественный замок Черновицкой области принимал как украинцев, так и иностранных туристов. Наблюдатели крепости отметили, что иностранных туристов стало в разы больше. Иностранцы интересуются настоящей историей Украины, стремятся узнать больше о культуре и традициях, отличающих украинцев от россиян.

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Пик туристического наплыва отмечался в октябре, в этот период Хотинскую крепость посетили 7,5 тыс. туристов. Всего за год было проведено 650 экскурсий. Многие экскурсионные группы состояли из иностранных туристов, приехавших из Молдовы, Румынии и Польши. Значительной частью экскурсионных групп стали детские группы. Дети разных социальных категорий имели возможность посетить. Хотинскую крепость благодаря благотворительным организациям и государственным социальным учреждениям.

Не смотря на большую цифру туристов, она все же меньше, чем в предыдущие годы. По словам директора историко–культурного заповедника Хотинская крепость Елизаветы Буйновской, это скорее связано с падением уровня воды в реке Днестр. Живописные виды с берегов Днестра – это одна из целей туристов. В этом году уровень воды существенно снизился и подойти к воде невозможно. Также были отменены рейсы курортного лайнера, который служил еще одним поразительным развлечением.

Несмотря на отсутствие дополнительных развлечений Хотинская крепость остается одним из самых красивых замков Украины. Здесь есть на что посмотреть, что послушать и чем заняться. Четыре 40 – 45 метровые башни крепости откроют вашему взору живописную панораму на Днестр, луга и горизонт. Экскурсии в подземелье замка расскажут о судьбах великих украинских личностей и откроют страшные тайны средневековых традиций. Вы услышите легенду о колодце и спрятанных сокровищах, истории Хотинской битвы, рассказы о тайных подземных ходах и привидениях, которые охраняют до сих пор замковые стены.

Добраться Хотинской крепости удобно из таких крупных городов Украины, как Каменец–Подольский и Черновцы Отсюда ежедневно курсируют рейсовые автобусы в Хотин. От центра Хотина до крепости всего 2 км. Если вы не любите пешие прогулки, можно взять такси.

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