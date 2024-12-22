Украинцы все больше выбирают уют. ТОП 5 отелей в Украине со средним ценником и рейтингом 10/10

Планируя путешествие, отпуск или побег на выходные, украинцы все больше выбирают отели со средним ценником и домашним комфортом. Это может быть загородный домик, номер в коттедже, апартаменты или бутик–отель, главное вдали от шума, хаоса и тревог. Поселки Западной Украины с каждым днем все больше набирают популярность, но в больших городах тоже хочется безопасности, комфорта и "не за все деньги мира". Мы подготовили для вас подборку гостиниц Украины, имеющих самый высокий рейтинг и средний ценник для ваших уютных, комфортных и безопасных путешествий.

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Кафе–траттория Городище в поселке Надворная, Ивано–Франковская область

Прекрасно подходит для одиноких путешественников или пар, которые выбирают Западную Украину для активного отдыха, а не романтики в номере. Посетители Траттории Городище ценят спокойную атмосферу и хорошее обслуживание. Наличие кафе и бара позволит не беспокоиться о еде или вечернем бокале с вином. Из окон открывается великолепная панорама гор, которая придаст вашему завтраку, обеду и ужину мечтательности.

Развлечения здесь не ограничиваются спальным местом. Хозяева Траттории Городище помогут с экскурсиями, вечерним кинотеатром, караоке, комнатой для детей и ночным клубом для взрослых. Тратьте на впечатление, а не на ночлег. Траттория Городище работает как хостел, поэтому цены за спальное место начинаются от 300 грн по данным Booking.ua.

Квартира в Одессе с видом на море, город Южный

Найти квартиру в Одессе с видом на море по умеренной цене – что–то фантастическое. Но здесь, просто нужно успеть забронировать. В квартире есть все необходимое для семейного или парного отдыха, современный дизайн, а балкон с креслом–коконом дополнит морской отдых возможностью романтически выпить утренний кофе или вечерний бокал с вином.

Рядом хороший выбор магазинов, детская площадка, а до пляжа всего 700 метров. Такие апартаменты у моря вы можете забронировать зимой за 900 грн, включая туристический сбор.

Квартира в центре Полтавы

Если вы выберете жилье в самом центре Полтавы все популярные достопримечательности будут в пешей доступности. В апартаментах есть кондиционер, кухня, телевизор и балкон, с которого открывается панорама города. В ванных комнатах есть фен, тапочки и косметика. Пары, которые хотят провести свой спокойный, уединенный уикенд в Полтаве, оценят широкую двуспальную кровать и красивый современный дизайн в апартаментах. Квартира имеет почти 200 отзывов и большинство гостей отмечает блестящую чистоту и приятный запах постельного белья. Стоимость таких апартаментов в центре Полтавы 1200 грн в сутки, по версии Booking.

MISTO capsule hotel – Киев

Ассортимент жилья в столице дает достаточно широкий ценовой диапазон. Мы нашли вариант остановки в Киеве, где рейтинг и комфорт сошелся со средней ценой. MISTO capsule hotel – это комфортабельный современный хостел, где найдется как койко–место, так и отдельные семейные номера. Здесь есть отдельные зоны для работы, общения, вечернего лаунжа. Выгодное расположение рядом с метро оставит вас мобильным и предоставит возможность защиты во время воздушной тревоги. Рядом с гостиницей также природный сквер, где можно отдохнуть, высматривая уток на озере. Хостел имеет чисто женские общие номера, что придает ощущение безопасности. В кафе можно позавтракать или перекусить, есть возможность пользоваться общей кухней. Двухместный номер с широкой кроватью стоит 1 400 грн., а спальное место в общей комнате на 8 человек всего 470 грн.

Apartservice in Uzgorod s39 в Ужгороде

Вариант для парного побега на уикенд, где вы будете погружены в современный уют и комфорт. Квартира оснащена аварийным питанием, которое спасает при отключении света. Спальня, кухня, ванная полностью обставлены и наполнены для капсульного отдыха без лишних закупок в магазинах. Детская игровая зона расположена во дворе.

Вам будет удобно посетить Ужгородский замок, повеселиться в семейно–развлекательном комплексе "Аква Рио Парк" или посетить вкусные гастрономические сцены с разнообразной кухней. Стоимость аренды таких апартаментов в Ужгороде 1500 грн в сутки.

Путешествуйте уютно, комфортно и со сбережением вместе с Oboz.ua. Раньше мы писали о двух поселках Закарпатья, которые стоит посетить каждому и интересные локации в Киеве для поддержки новогоднего настроения.