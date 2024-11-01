5 домов на озерах под Киевом для теплых осенних выходных

Осенний лес, озеро и тишина природы – такую картину рисуют наши 5 вариантов домиков на озере, недалеко от Киева. Если нет времени надолго покидать столицу, а картинку перед глазами хочется изменить кардинально, начните выбирать расстояние 10 или 60 км от города. Сколько будет стоить семейный уикенд, романтический побег, компанейская тусовка или время наедине с собой узнал OBOZ.UA.

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Комплекс "УЛИС" – 63 км от Киева.

Комплекс "Улис" предлагает деревянные кэбины и коттеджи среди нетронутой природы. Все дома имеют современный дизайн и комфортабельные бытовые условия. Коттеджи вмещают от 2 до 6 человек имеют дополнительные террасы и барбекю зоны. Кебины предлагают уединенность на одного двух человек с дополнительным местом под костер и вечернюю романтику.

На территории отеля есть детская площадка, а неподалеку находится пейзажное озеро. Вы можете лежать в гамаке, изучать лесные маршруты, взяв напрокат велосипед или воспользоваться возможностью попариться в чанах среди осенней прохлады. Комплекс "УЛИС" предлагает услуги кухни, чтобы сделать ваш отдых расслабленным и вкусным. Правила комплекса отмечают тихий и спокойный отдых, чтобы обеспечить комфорт каждого гостя. Находится комплекс в с. Дудки.

Стоимость кебина стартует от 4 750 грн (в будний день) и 5 950 грн в выходные. Коттеджи предлагаются от 6510 грн до 10840 на выходных. Чанами можно воспользоваться за 2400 грн (сеанс). Средний чек с одного человека при заказе еды составляет 600-700 грн (за трехразовое питание).

Resort Stariy Prud – 45 км от Киева

В пляжной зоне поселка Филипповичи расположен коттеджный комплекс, обеспечивающий комфортные выходные подальше от городского шума. Деревянные домики на выбор. Каждый вариант оборудован современными бытовыми условиями и отопительной системой. Вы также можете выбрать номер с камином. Комплекс организует такие развлечения как:

пешие лесные прогулки;

катание на лошадях;

велосипедные прогулки;

сауна;

большой теннис;

рыбалка;

настольный теннис и бильярд.

На территории комплекса работает ресторан и заказ завтраков в номер (за дополнительную оплату 300 грн с человека. Стоимость домов на озере стартует от минимальной отметки 2400 грн и достигает 3700 в зависимости от желаемого пространства.

Комплекс DachaLove – 30 км от Киева.

Огражденная территория комплекса позволяет находиться в безопасности и комфорте. Вы можете выбрать, как домики, так и номера с видом на озеро и аккуратную природу. Несколько вкусных гастрономических сцен, включая хижину и беседки удовлетворят комфортный выбор вашего питания.

В комплексе можно арендовать:

чан;

мангал;

беседки;

бассейны;

снасти для рыбалки;

вейкбординг;

сауны.

Гостиничный комплекс предлагает номера от 2 000 грн и номера на воде от 3 400 грн. Попариться в чане с панорамным видом на озеро можно за 1000 грн в час.

Фиш–парк Забирье – 19 км от Киева

Сделать акцент на рыбалке или отдыхе в беседке на берегу озера можно в комплексе Фиш–парк Забирье. Большая территория и пляж позволяют гостям выбрать место силы и развлечений. На территории расположено:

комфортабельные дома;

ресторан;

беседки;

конюшню;

велопрокат;

пляж оснащен подмостками для рыбалки.

Дома комплекса могут вмещать до 8 человек, так что это может быть ваша веселая встреча с друзьями. В комплексе работает ресторан, основой меню которого является органическая ферма. Вы можете посетить органическую скамейку, чтобы набрать вкусненького домой. Цена за дом составляет от 3800 грн в сутки. Организовать рыболовный день можно за 450 грн., а взять в аренду мангал всего за 100 грн.

A HOME – 10 км от Киева

А–фигурные дома – это тренд последних лет. Отдых в них наполнен уютом и романтикой. Вы можете попробовать сами, отъехав от столицы всего на 10 км и поселившись на берегу Днепра. Каждый деревянный дом оснащен сауной и чаном, барбекю зоной и лодками, катамаранами и сапами для водных прогулок.

Зона для завтраков с панорамным видом Днепра и подмост, где вы можете встретить восход или закат, подарят особые моменты. Дома оснащены вечерней подсветкой и удобными современными интерьерами. Вы можете заказать конную прогулку или прогуляться пешком вдоль Днепра. Такой отдых на выходные можно попробовать в поселке Березовка.

Стоимость домиков от 4500 до 6000 грн в сутки. Сауну и чан можно заказать дополнительно за 2500 грн, взять напрокат лодка будет стоить 200 грн на целый день.

Oboz.ua желает вам тёплых осенних выходных без тревог. Ранее мы писали о туристических зарубежных объектах, которые можно увидеть в Украине.