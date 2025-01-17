ВАУ маршрут по Южной Бессарабии. Что делать зимой у моря в Украине

Как человек, который рос у моря, я убежден, что зима придает курортным морским городкам особые прелести. Число населения, с наступлением холодов, уменьшается до комфортных размеров, тишина наконец–то складывается только из шума прибоя и шума чаек, а цены приходят в себя после сезонного безумия. Кстати, за билетами на поезд тоже не нужно "гоняться" за месяц. Если вы до сих пор считаете, что зимой у моря нечего делать, опровергнем этот стереотип.

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Южная Бессарабия – где это вообще?

Это точно Украина. Если быть точнее, Одесская область. Еще точнее остров Змеиный с одной стороны, молдавская и румынская границы с другой. Достоверно ЗДЕСЬ.

В район Южной Бессарабии входят такие интересные города как:

Измаил – центр украинской Бессарабии;

Татарбунари – атмосферный курортный городок;

Вилково – город на воде (Маленькая Венеция) и Дунайский биосферный заповедник;

Болград – исторический город полон легенд;

Белгород–Днестровский – центр древней истории и виноделия;

Килия – самый древний город Украины и другие.

Вашим пунктом отправления в Бессарабию станет Одесса. Чуть больше 2 часов в пути со стоимостью билета 200 – 300 грн и вы в Белгород-Днестровском. Также можно воспользоваться услугами маршрутки № 560, курсирующей от одесского автовокзала ("Привоз") до железнодорожного вокзала Белгород–Днестровского. Для путешествия можно выбрать, как один город, так и сложить маршрут из нескольких интересных локаций. Маленький совет: запланируйте побыть у зимнего моря хотя бы 3 дня, чтобы увидеть невероятные шторма (если повезет), сфотографировать неповторимый закат и насладиться атмосферой, затрагивающей глубины души.

Что посмотреть в Белгороде-Днестровском

Город на Днепровском Лимане поражает античными сооружениями и огромным куском истории, которая выглядит из многих стен. Генуэзский замок (Аккерманская крепость) с 24 башнями один в один как Генуэзская крепость в г. Судак (Крым). Разве что, находится не на скальном обрыве, а прямо у воды. Стены замка и храмы датированы 13 – 19 веком. В солнечную безветренную погоду (это не редкость у моря зимой) здесь можно гулять часами. Терапевтические панорамы Днестра и прикосновение истории запечатлеваются в памяти навсегда. Приятным моментом станет отсутствие толпы у касс на входе в крепость. Время можно подобрать так, чтобы сфотографировать закат прямо из башни крепости.

Античный город Тира, расположенный у стен крепости, станет следующим впечатлением и историческим потрясением. Известно, что стены круглой башни датированы 5 веком до н. е. Рассмотрите как следует амфоры, монеты, украшения, принадлежавшие людям существующим на земле тысячи лет назад. Спуститесь десятками лестниц под землю, чтобы увидеть подземный храм 15 века – Церковь Иоанна Сучавского. Свет к кельям поступает только через два окошка, расположенных в восточном крыле. В храме есть целебный источник, воды которого уже 20 лет подаются в купальню.

Ехать из Белгород–Днестровского можно только тогда, когда:

осмотрели памятники архитектуры;

отведали бессарабские блюда в лучших кафе;

провели дегустацию в Центре Культуры вина "Шабо";

насладились сыром на Европейской сыродельне;

выпили кофе в парках города.

Что посмотреть в Вилково и Килии зимой

Уже достаточно известный и популярный городок Украины, который называют "Маленькая Венеция", может стать не менее впечатляющим зимним отдыхом. В город можно добраться прямо из столицы Украины автобусами с направлением Киев–Килия. Из Одессы будет больше вариантов транспорта. Для аренды жилья зимой лучше рассмотреть отели, стоимость которых в холодное время года приятно впечатляет. В Вилкове есть также вариант хостела для бюджетного путешествия. Что и говорить, туристическая инфраструктура в Вилково позволяет остановиться, даже в автокемпинге (условия очень простые). Остановившись в гостинице, вы решите еще один важный вопрос отдыха в Вилково зимой – это питание. Некоторые гостиничные комплексы оборудованы зонами барбекю для зимнего обеда на костре. Чтобы эффективно и интересно осмотреть старую часть города, лучше заказать экскурсию. Не забывайте о теплой одежде и удобной обуви, чтобы наслаждаться прогулкой подольше.

В экскурсию могут быть включены:

прогулки по улицам-каналам;

посещение липованских храмов;

организованная рыбалка;

музей Шароново

Осмотреть интересные локации Вилково можно за один день, а дальше отправиться в соседний городок Килия, который признан одним из древнейших городов Украины. Прогулку по городку следует начать с зимнего соснового леса, особенно если с вами дети. Этот терапевтический сеанс может конкурировать со СПА. В Килии интересно ознакомиться с культурой Бессарабцев, посетив музей быта. Православная Свято-Николаевская церковь заслуживает внимания верующих и туристов.

Деревня у моря – что делать зимой

Чтобы побыть у зимнего моря, можете ткнуть пальцем в берега южной Бессарабии. Где бы вы ни остановились атмосфера будет максимально волнующая, а ваше настроение будет меняться вместе с высотой волн. Если предпочтете такие популярные курорты как Залив, Лебедевка, Приморское, охватите больше современных развлечений и возможностей в услугах.

Идеальным зимним отдыхом у моря может стать гостиничный комплекс, номер с видом на волны (желательно с террасой) и любимая книга. Можно выбрать спа-отель и наслаждаться не только терапией моря.

Чем заняться зимой на море:

прогулки по набережной, пляжу и уборке ракушек;

встреча рассветов и закатов;

серфинг в гидрокостюме;

кормление наглых чаек;

дегустации вина и морепродуктов;

знакомство с местными традициями и обычаями;

ваш вариант.

Не отказывайтесь от моря зимой – это интересный и терапевтический опыт. Северная Бессарабия удивляет гостей разнообразием, колоритом и глубиной исторических сокровищ. Читайте также об уникальной экскурсии на "Карпатском трамвае" и в каких поездах Укрзализныци теперь можно отведать плов от Евгения Клопотенко.