"Карпатский трамвай": отличный способ полюбоваться заснеженными горными видами

Карпатская узкоколейка имеет свою особую изюминку для туристов. На протяжении всего года по этим колеям, шириной в 760 мм, курсирует "Карпатский трамвайчик". Экскурсия по трамвайчику, а на самом деле небольшим поездом понравится романтикам и тем, кто не представляет интересное путешествие без стука колес и живописных пейзажей за окном.

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Маршрут "Карпатского трамвая" начинается с пгт Выгода в Ивано–Франковской области. Приобрести билеты можно в кассах станции, также заказав экскурсию через страницу Facebook или воспользовавшись однодневными турами из Львова, которые включают прогулку на "трамвайчике" и еще много интересного.

Стоимость билетов на "Карпатский трамвайчик":

общий, пенсионный, студенческий – 200 грн;

дети (от 6 до 14 лет) – 150 грн;

участники АТО и военные с удостоверением – бесплатно.

В зимний период прогуляться по Карпатам на "трамвайчике" можно в среду, субботу и воскресенье. Также возможен дополнительный рейс в пятницу, при условии группы не менее 40 человек. Уточнить расписание движения "Карпатского трамвая" можно через справку на смт Выгода или сайт kartram.com.ua.

Вы можете выбрать тип вагона в зависимости от целей экскурсии:

Локомотив – 12 мест. Можно увидеть из чего состоит работа машиниста.

Закрытый вагон с мягкими сиденьями. Для любования панорамами за окном.

Вагон-кабриолет и открытая платформа для лучших фотографий.

Маршрут "Карпатского трамвайчика"

Ваше путешествие среди заснеженных Карпат займет 4 часа. В маршрут входят живописные остановки, которые помогут еще больше насладиться красотой и подышать чистым горным воздухом.

Путешествие проходит в сопровождении гида, так что вы услышали много интересных историй и исторических фактов о местности за окном вашего вагона. Между рассказами, трамвайчик наполняется звуками известных украинских песен, таких как: "Смерека" или "Маруся раз, два, три…". Атмосфера во время экскурсии оживлена, весела и наполнена сказочной красотой зимы и Карпат.

Начиная свое путешествие из города Выгода, "Карпатский трамвай" провезет вас по горе Церкви и через болото–заповедник Ширковец. Поселок Новый Мизунь станет первой остановкой, где вы прогуляетесь у водоема. Остановка у источника "Горянка" наполнена легендами и поверьями. Источник известен своей охлаждающей силой и терапевтическим воздействием на организм. Дальнейший путь "трамвайчика" лежит к Мизунским водопадам, вдоль реки Мизунки. На пути к водопадам вас встретят мосты, белые лесные поляны, заснеженные пихты и хрустальные зеркала–водоймы. После водопадов вас ждет источник "Дзюркач" и санаторий "Джерело Прикарпатья". У вас будет возможность погулять по подвесным мостам, выпить из минерального источника, а так же приобрести на память разнообразные сувениры. Трамвайчик вернет вас к пгт Выгода, наполнив воспоминаниями и мечтательно–сказочным настроением.

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