Горячие обеды от Евгения Клопотенко уже доступны в поездах Укрзализныци. Больше не варим яйца и картошку в дорогу

Полноценные обеды теперь доступны в отдельных поездах от Укрзализныци. О начале тестирования меню компания сообщила на своей странице Facebook. Кроме того, было объявлено принятие заявок от кейтеринговых компаний, чтобы увеличить количество маршрутов с питанием.

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Тестовое меню испытывается уже две недели в таких поездах как:

№351/352 Киев — Кишинев

№95/96 Киев — Рахов

№29/30 Киев — Ужгород

№4/3 Запорожье — Ужгород

Пробный вариант горячих полноценных обедов был разработан известным украинским шеф–поваром Евгением Клопотенком. Благодаря инновационному подходу к приготовлению и заморозке блюд, блюдо сохраняет свой насыщенный вкус и свежесть после разогрева.

Пассажиры указанных поездов могут заказать на обед.

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

Две недели тестирования показали, что последняя позиция пользуется большим спросом у путешественников указанных рейсов. Укрзализныця предлагает своим пассажирам отведать блюда из тестового меню и оставить отзывы в приложении компании. Таким путем, вместе с потребителями, будет утверждено постоянное меню после тестового периода.

Все блюда горячих обедов упакованы в вакуумные упаковки, для разогрева используются микроволновые печи. На упаковке также определен состав, который поможет пассажирам учесть нюансы в личном питании. Теперь вместе с чаем или кофе вы получите отпечатанное меню с фото и ценой обедов. Стоимость одной позиции в меню составляет от 170 – 190 грн.

Пост в социальной сети с презентацией обедов вызвал бурное обсуждение в комментариях. Пассажиры благодарят и отмечают удобство такой услуги, особенно в пути с детьми. Некоторые пишет: "А где украинский борщ?" или "омлет из житомирских яиц" - яйца из Житомира какие-то особенные?". Есть и пожелание на будущее сделать позиции с вегетарианскими блюдами. А вы уже пробовали горячие обеды от Евгения Клопотенка в поезде?

Напоминаем, что теперь на Центральном вокзале Киева и Львова открыт "Железные магазины". Здесь можно приобрести футболки, тощие, носки, шоперы, наклейки, патчи и открытки с военным патриотическим принтом. Акция была создана в партнерстве Укрзализныци и Superhumans. Все средства по продаже пойдут на протезирование ветеранов-железнодорожников.

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