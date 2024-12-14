Почему стоит посетить победителей в номинации "лучшие туристические села" по версии UN Tourism 2024: рассказываем секреты

Сельской туризм считается одним из экзотических вариантов путешествий. Этот вид туризма достаточно развит и популярен за рубежом, а теперь быстро набирает обороты в Украине. Путешествуя по селам можно глубже проникнуться колоритом страны, за короткое время узнать массу информации о культуре, истории, внутреннем быте и увидеть живописные девственные пейзажи, которые создала сама природа, а не подправил человек. Добавьте в это спокойствие, уют, приправьте туристической инфраструктурой и идеальное место для отпуска готово.

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В Украине много живописных сел, таких как Диканька, села Верховины, Волыни и на побережье черного моря. Попасть в список The Best Tourism Villages ("лучшие туристические села") от ООН Туризм (UN Tourism) довольно непросто, тем более, когда в стране идет полномасштабная война. В 2024 году в конкурсе участвовали 60 стран мира и 260 поселков.

Впервые в истории существования конкурсного отбора в список "лучшие туристические села" попали два украинских поселка Урич и Ворохта, – об этом на своей официальной странице сообщило Государственное агентство развития туризма в Украине. Список победителей был объявлен во время 122–й сессии Исполнительного совета ООН с туризма, прошедшей в Картахене, Колумбия. Награждение победителей прошло 28 ноября во время III туристического саммита во Львове.

О еще одном преимуществе победы в конкурсе рассказала глава Государственного развития туризма в Украине Марьяна Олеськив: "Урич и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам. украинских, да и иностранных путешественников".

Почему стоит посетить села-победители уже следующего отпуска

Если вы до сих пор не пробовали сельский туризм в Украине и представляете себе старые разваленные дома, воду из колодца или что–то подобное, стоит избавиться от стереотипов и отправиться в Урич или Ворохту.

Поселок Урич – это место в горном котловане с историей почти в 700 лет. Самым известным историческим памятником в Уриче является "Комплекс Тустань". Каждый год в поселке проходит фестиваль "Тустань". В это время местность будто садится в машину времени и возвращается в прошлое, что наполняет поселок невероятной атмосферой и интересными локациями.

В селе Урич достаточно развита туристическая инфраструктура. Жилье от частных усадеб до курортных комплексов, гастрономическая сцена от магазинов до ресторанов, услуги от мастер-классов по древним ремеслам в СПА. Но самое главное, поселок Урич сохраняет культуру и традиции украинского народа, несмотря на стремительное развитие цивилизации.

Поселок Ворохта давно стал знаменитым высокогорным горнолыжным курортом. Располагаясь на высоте 850 м над уровнем моря, в верховьях р. Прут, поселок окутан живописными горами и долинами. Будучи климатическим курортом, Ворохта известна как целебная местность, способствующая лечению заболеваний органов дыхания.

Самые выдающиеся памятники архитектуры в Ворохте: мост–виадук, церковь Рождества Богородицы и Богослужебная часовня. Вы можете увидеть много природных достопримечательностей от водопадов и источников до смотровых площадок на вершинах. Лыжи, рафтинг, тюбинг, треккинг, конные прогулки, Ворохта – это об активном отдыхе полон впечатлений в течение года.

Посетите лучшие туристические села Украины Урич и Ворохту, чтобы произвести свое экспертное впечатление. Читайте также о 3 странах, где туризм может превратиться в кошмар и ТОП 5 самых романтичных отелей Западной Украины по версии Booking.