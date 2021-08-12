Украинцы рассказали, почему на курортах Турции и Египта их раздражают туристы из России

Украинцы стараются избегать контактов с россиянами, когда отдыхают на курортах Турции и Египта. Ведь часто между туристами двух стран начинаются разговоры о политике, из-за которых трудно избежать скандалов и конфликтов. Поэтому отдыхающие из Украины стараются лишний раз не пересекаться с географическими соседями.

Подробнее об этом OBOZREVATEL рассказали украинские туристы.

хвалят Путина

"Туристка из Москвы стала моей соседкой в Египте, делили одну террасу на двоих. Все было нормально до разговоров о политике, которые начала она. "Россия не знает, что такое война и я благодарна за это Путину", – как-то сказала москвичка. Я же резко напомнила, что ее страна – агрессор, никак иначе. Она съехала с темы, заявив, что живет вне политики. Это раздражало меня настолько, что лучший выход был просто не делить с ней один стол и избегать всех остальных россиян в отеле" , – рассказала OBOZREVATEL Татьяна.

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Также девушка вспоминает, что, по рассказам соседки-россиянки, она сначала хотела ехать в Крым, но ее остановили высокие цены. В Египет она летела через Турцию, а в Шарм-эль-Шейх ехала 9 часов на автобусе. Через несколько дней после этого с РФ пустили прямые рейсы и российских туристов стало в разы больше.

Работники гостиниц, продавцы и аниматоры говорят, что масштабных конфликтов они между туристами двух стран не наблюдают, однако россиян замечают сразу – слишком громкие. Прежде всего потому, что не знают меры в алкоголе.

слишком шумные

"Я в Турции не первый раз, но чтобы на пляже были одни россияне – это что-то новое. Отдыхаю одна с ребенком, трудно найти для компании кого-то из Украины. А с теми туристами вообще не хочется знакомиться и общаться, ну какие у нас темы могут быть для разговоров? Они постоянно пьют. Малый тоже с их детьми не смог найти общий язык. Конфликтов у меня не было, но сам факт, что их так много мне не нравится, просто внутреннее чувство", – рассказала OBOZREVATELСветлана.

На побережье Анталии избегает тесных контактов с россиянами еще одна украинка Владислава. Отдыхает девушка с семьей, поэтому компанию себе не ищет, однако говорит – россиян слышно повсюду.

"В нашем отеле когда украинцы и россияне пересекаются, то скорее игнорируют друг друга. К ним можно абстрагироваться, все зависит от восприятия и остроты чувств. Но они очень громкие. Если в ресторане сесть рядом, то придется слушать их разговоры и конфликты. Но я не хочу обостряться на таких моментах, потому что в любой стране хватает таких людей, так же как уравновешенных и спокойных", – рассказала OBOZREVATEL Влада.

агрессивные россияне успокаиваются

В Турцию не на отдых, а на работу уже несколько лет летают украинские танцовщицы. Руководитель этой группы Евгения рассказала OBOZREVATEL, что сейчас в коллективе есть и россиянки, но все между собой дружны. По ее словам, с туристами из РФ отношения тоже упростились.

"В начале войны русские туристы могли агрессивно покинуть шоу, когда узнавали, что танцуют украинки. Некоторые даже оставляли из-за этого плохие отзывы в отеле, заявляя, что к ним таким образом отнеслись пренебрежительно. Сейчас все шоу проходят спокойно. А между девушками в коллективе даже могут быть разговоры о политике, но шуточные", – рассказала Евгения.

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