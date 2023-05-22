Украинские аналоги самых известных мировых курортов: от Иерусалима до виадука из поттерианы

Если честно, мы не любим сравнивать украинские курорты с иностранными, искать на территории нашего государства вторые Мальдивы или Карибы. Но, к сожалению, еще так много людей не знают, насколько богата Украина туристическими направлениями, что приходится снова и снова показывать, что у нас ничем не хуже, чем за рубежом. И даже лучше! Итак, если кто-то вам еще раз скажет, что надо ехать за тысячи километров, чтобы спокойно отдохнуть, покажите им эту подборку.

Видео дня

Зарваница – украинский Иерусалим

Небольшой поселок на Тернопольщине очень сильно напоминает Иерусалим. Поговаривают, что это настоящее место силы, полное целебной энергетики. Поэтому сюда приезжают верующие со всей Украины и из-за границы, чтобы восстановить свой внутренний ресурс.

Зарваница имеет комплекс религиозных сооружений, в центре которого размещена копия Гроба Господнего. Кроме того, здесь можно увидеть реплику Лестницы Покаяния, Гефсиманского сада, Львиных ворот и Башни Давида.

Несмотря на то, что "украинский Иерусалим" начали строить в поселке только в 2014 году, он уже приобрел большую популярность. Важно отметить, что это не просто туристическая достопримечательность, это сакральное место. Оно очень важно для христиан, массово посещающих тамошние церкви и храмы.

Ужгород – маленькая Япония

Чем славится Япония? Необычной культурой, любовью к аниме и, конечно, воспетыми в сотнях хоку сакурами. И если раньше эти деревья, покрытые нежно-розовыми цветками, можно было увидеть только в стране восходящего солнца, то сейчас они растут практически на каждой улице Ужгорода.

Конечно, и в других городах Украины есть аллеи с сакурами. К примеру, в Киеве они растут в парке Киото и еще в нескольких зеленых зонах. Но ни один населенный пункт не сможет обогнать Ужгород по количеству японских деревьев. Интересно, что существуют даже туры в этот город, которые покупают только ради того, чтобы полюбоваться цветением сакур.

Паланок или Бургхаузен?

Кто же не слышал о замке Паланке на Закарпатье, вокруг которого собрано так много легенд (иногда правдоподобных, но чаще – очень мистических).

Это оборонительное сооружение в Мукачево появилось еще очень давно. До сих пор неизвестно, кто и когда заложил первый камешек в строительстве этой крепости, однако историки утверждают, что в XI веке о ней уже писали летописцы.

Замок долгое время был неприступным для всех, кто пытался его захватить. Он расположен на горе, так что пробраться сюда врагам было крайне тяжело. Но интересно, что именно из-за такого удачного размещения кто только не хотел его прибрать к своим рукам.

Поговаривают, что у Паланка есть "европейский аналог". Это замок Бургхаузен, находящийся в одноименном немецком городке. Внешне они действительно очень похожи.

Ямельнические тролли

Конечно, путешествие в Норвегию – это невероятное удовольствие. Ее пейзажи влюбляют в себя с первого взгляда, а богатый фольклор добавляет немного мифичности в обычный отпуск. Например, здесь есть скала, которую прозвали Языком тролля. Говорят, что такого чудного камня, возвышающегося над пропастью, нет больше нигде в мире. Очевидно, что нигде кроме Украины.

Туристы, хоть раз находившиеся в поселке Ямельница на Львовщине, сто процентов имеют фотографии из Юшковой ямы, которая один в один напоминает норвежскую аттракцию. А еще здесь можно посмотреть на Камни Сиглы и Черный камень, который местные обходят десятой дорогой.

Поттериана в Тернопольской области

Вы ведь тоже помните тот невероятный виадук, которым курсировал поезд в Хогвартс. Он действительно существует в Шотландии и уже давно стал излюбленным местом поклонников "Гарри Поттера". А что вы скажете на то, что в Украине есть практически такой же?

Расположен этот странный мост в Плебановке Тернопольской области. Конструкция была возведена в 1896 году местными мастерами. Виадук считается одним из старейших и самых больших в нашей стране. Интересно, что уже столько лет он стоит целый и практически не нуждается в дополнительном уходе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где провести выходные в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!