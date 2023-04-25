Поле тюльпанов и сад сакур: где провести выходные в Киеве и области

Теплые дни наконец-то пришли и в Киев. Дожди немного отступили, так что наступило время выходить на прогулку. Тем более, что сейчас все вокруг расцветает и оживает с новой силой и красотой. Магнолии, сакуры, сирень… Все это можно увидеть на улицах столицы. Где именно – читайте в подборке OBOZREVATEL.

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Парк Киото

Маленький японский островок среди украинской столицы – именно так можно описать парк Киото. Еще 10 лет назад он абсолютно ничем не отличался от других зеленых зон столицы, однако сейчас все очень сильно изменилось. Здесь высадили самую длинную в Украине аллею сакур, протяженностью около километра. Цветут они довольно недолго – всего две недели с конца апреля по начало мая.

Но это еще не всё. На территории этой зоны отдыха расположены традиционный японский сад камней, декоративное озеро с мостиком, ворота тории и тематические скульптуры.

Киото очень любят родители с детьми, ведь здесь хорошо обустроена площадка с разными качелями и каруселями, а также спортивная площадка с уличными тренажерами.

Ботанический сад имени академика А. Фомина

Старейший ботанический сад Украины расположен прямо за Университетом Шевченко. Интересно, что до 1839 здесь вообще ничего не было – обычный пустырь. Однако благодаря тогдашним киевским преподавателям и ученым здесь появился настоящий райский уголок.

В настоящее время коллекция сада насчитывает более 10 тысяч видов различных растений и деревьев. Большую часть из них можно увидеть бесплатно, посетив открытую часть территории. Здесь, в частности, можно полюбоваться магнолиями и каштанами, посидеть у фонтана и прогуляться по длинным аллеям.

Также здесь есть научная зона, куда без сопровождения сотрудников сада попасть невозможно. Практически ежедневно по этой территории проходят экскурсии, во время которых можно полюбоваться выставкой суккулентов, зайти в оранжерею водных растений, погулять под ветками тропических деревьев, а также посетить местный музей.

Национальный ботанический сад имени М. М. Гришко

Еще один столичный ботанический сад расположен неподалеку от метро "Дружбы народов". Его история началась с основания Национальной Академии Наук Украины, но имела большие перерывы и препятствия. То революция, из-за которой не удалось вовремя начать строительство, то война, которая вновь отложила открытие зеленой зоны на многие годы, однако ботсад выстоял и под руководством Николая Гришко стал одним из самых больших в Украине. Сейчас здесь собраны тысячи видов различных растений со всех уголков планеты.

Весной здесь особенно хорошо, ведь расцветают сирень и магнолии. Вместе это невероятное зрелище, захватывающее с первого взгляда. Также во второй половине весны распускаются даурские рододендроны, излучая удивительный аромат.

Добропарк

В 2020 году неподалеку от Киева открылся огромный и очень необычный Добропарк. Тогда он удивил посетителей миллионом разноцветных тюльпанов. Сейчас же из просто открытой зоны парк превратился в большой загородный комплекс для отдыха.

Что здесь можно найти? Конечно же, очень много растений и деревьев, среди которых весной преобладают тюльпаны. Кроме того, здесь обустроены зоны для глемпинга, барбекю, семейного отдыха, есть бассейн, детские зоны и постоянно проходят различные развлекательные мероприятия.

Ехать сюда следует с расчетом, что вы проведете в парке целый день, а возможно и ночь. За 2-3 часа обойти всю территорию просто невозможно.

ВДНХ

В начале мая на ВДНХ уже традиционно открывается локация, которую успели оценить тысячи киевлян. Это яблоневый сад, идеально подходящий для семейного отдыха на природе.

Зеленая зона занимает большую территорию Экспоцентра. Здесь высажены сотни фруктовых деревьев, расположены лежаки и маленькие скамейки. Территория поделена на несколько огражденных частей. На одних можно готовить на мангале, на других это запрещено.

Совсем рядом находится Парк Динозавров, оранжерея и музей. А еще здесь проходят различные мероприятия, в частности Кураж Базар с ярмаркой и интересными лекциями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых красивых уголках Украины для семейного отдыха.

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