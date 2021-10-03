Туристам указали на опасную ошибку при сдаче багажа

При сдаче багажа в аэропорту ни в коем случае нельзя писать на бирке чемодана свой домашний адрес. Злоумышленники могут расценить это как приглашение ограбить пустующий дом.

О такой опасной ошибке многих путешественников написало британское издание The Sun. Нельзя также на таких бирках указывать адреса родных или знакомых, поскольку таким образом навлечь проблемы и на них.

В случае утери чемодана, на нем достаточно будет информации с номером телефона и e-mail владельца. Не лишним также будет сделать фото своего багажа перед поездкой и в фотошопе добавить на него необходимую информацию – тогда служба поиска багажа, даже если сотрудники не будут знать ваш язык, получит всю необходимую информацию для поиска утерянных вещей.

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Кроме того, эксперты рекомендуют оставлять в кармане чемодана хотя бы одну визитку с информацией о его владельце.

Напомним, ранее эксперт-минималист назвала лучший метод правильно собрать чемодан в отпуск. В частности, чтобы не набрать лишних вещей, нужно отобрать то, что вам нравится, и точно пригодится на отдыхе. Для этого нужно учитывать погоду и страну, в которую вы едете. Складывать вещи нужно послойно, некоторые скачивая валиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наше издание сделало подборку правил перевозки ручной клади различных авиакомпаний, включая Ryanair, Wizz Air, МАУ, а также лоукостеров SkyUp и других. Их несоблюдение может привести не только к неприятным ситуациям, вроде опоздания на рейс, но и к непредвиденным тратам.