Правила перевозки ручной клади популярных авиаперевозчиков Украины в 2021 году

У каждой авиакомпании есть своя политика относительно того, что вы можете взять с собой в салон самолета бесплатно, а за что придется доплатить.

Несоблюдение этих правил может привести не только к неприятным ситуациям, вроде опоздания на рейс, но и к непредвиденным тратам. Регистрация багажа в аэропорту порой может выйти по цене дороже билета. OBOZREVATEL решил сделать подборку правил перевозки ручной клади различных авиакомпаний, включая Ryanair, Wizz Air, МАУ, а также лоукостеров SkyUp и других.

1. AZUR air

Максимальные размеры ручной клади должны составлять 55х40х20 см, а вес – не более 7 килограммов для пассажиров всех классов.

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Авиакомпания допускает к бесплатной провозке костыли, трости, ходунки, букет цветов, куртки, пальто или другую верхнюю одежду, детское питание для малыша на время полета, а также устройство для переноса ребенка габаритами не более 115 см.

Также с собой на борт можно брать лекарственные препараты и товары, купленные в duty-free, упакованные в пластиковый пакет.

Важно, чтобы в сумке не было острых и режущих предметов, а также жидкостей емкостью более 100 мл.

2. МАУ

МАУ разрешает бесплатно провозить одну сумку или пакет весом до 7 кг и размерами не более 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту. С собой на борт также можно взять бесплатно верхнюю одежду и зонтик. Остальные вещи, документы и даже покупки duty-free необходимо разместить внутри ручной клади.

Дополнительную единицу ручной клади можно приобрести за 15 евро.

3. Ryanair

На борт самолета можно бесплатно взять с собой одну небольшую личную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, размером не более 40x20x25 см. У ирландского лоукостера также действует правило, которое позволяет брать свои вещи в салон только пассажирам с приоритетной посадкой.

Стоимость Priority Boarding составляет 6-14 евро, в зависимости от времени покупки. С приоритетной посадкой и тарифом Regular можно пронести на борт две единицы ручной клади: большую, 55x40х20 см, и маленькую, 40x20x25 см. А тариф Flexi Plus (самый дорогой) включает перевозку маленькой ручной клади 40x20x25 см и багаж до 20 кг.

Без купленного "приоритета" ваши вещи бесплатно разместят в багажном отсеке. Для младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 кг + складная коляска и автокресло.

4. TUI Airways

С собой на борт самолета TUI Airways можно взять одну ручную кладь весом до 10 кг и размером не более 55x40x20 см. Если у вас есть отдельная дамская сумочка или сумка для ноутбука, ее следует поместить в большую сумку.

На борт можно взять детское питание и пластиковый пакет 20х20см с: жидкостями, гелями и аэрозолями, объемом менее 100 мл. Чтобы провезти больше единиц ручной клади, нужно доплатить на регистрации.

5. Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания позволяет перевозить одну ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 8 кг в эконом-классе и две такие клади – в бизнес-классе. Кроме того, отдельно можно взять с собой в салон фотокамеру, ноутбук или сумочку.

6. SkyUp

На рейсах SkyUp размер ручной клади зависит к стоимости вашего билета и выбранного тарифа. Так, тариф Economy Basic предусматривает бесплатный провоз одной сумки или рюкзака весом до 9 кг размерами 55х40х20 см.

Стоимость второй единицы ручной клади для пассажиров чартерных и регулярных рейсов составит 12 долларов, если приобрести ее через в контактный центр. В аэропорту за одну дополнительную сумку придется заплатить уже 25 долларов.

По тарифу Economy Standard можно провезти бесплатно две сумки – одну до 9 кг, размеры - 55х40х20 см и вторую до 5 кг размерами 35х20х10 см.

Economy Flex позволит взять с собой на борт две единицы ручной клади по 9 кг каждая и стандартными размерами 55х40х20 см.

Дополнительно можно пронести на борт без доплат папку для бумаг, верхнюю одежду, зонт и прессу для чтения во время полета. Вес всех дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

7. Windrose

Для пассажиров авиакомпании Windrose разрешается взять с собой на борт ручную поклажу весом 7 кг и размерами 55х35х15.

В ручной клади разрешается провозить жидкости, суспензии, кремы и пасты емкостью не более 100 мл (граммов) в одном флаконе (тюбике). Также можно брать с собой на борт костюм или платье в чехле для одежды, если суммарный вес ручной клади не превышает 7 кг, костыли длиной до 100 см с чехлом, ракетку для тенисса и одну гитару.

8. Wizz Air

Авиаперевозчик разрешает бесплатно провезти сумку габаритами не более 40x30x20 см и весом не больше 10 килограммов. Беспошлинные товары, приобретенные в аэропорту, верхнюю одежду и печатную продукцию тоже можно пронести бесплатно.

А чтобы провезти две единицы ручной клади, нужно приобрести WIZZ Priority. В качестве альтернативы также можно заплатить за добавление зарегистрированного багажа к вашему бронированию.

OBOZREVATEL ранее писал:

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