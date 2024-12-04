Трудно что-нибудь разглядеть за головами туристов. Названы 3 страны – "победители" по овертуризму

Желание увидеть самые красивые места в мире довольно романтично. К сожалению, некоторые "особо любимые" туристические направления начали по–настоящему страдать от чрезмерного количества туристов, особенно в теплый сезон. Проведенные исследования выявили трех стран – "победителей", наиболее страдающих от овертуризма. На первом месте оказалась страна, в которой на одного местного жителя приходится 4 туриста. То есть туристов в 4 раза больше, чем местных.

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В ходе исследований был выведен "индекс чрезмерного туризма" в критерии которого вошли: количество туристов на одного местного жителя, количество туристов на один квадратный километр, сезонность отдыха в стране и показатель зрелости устойчивости страны. По каждому критерию страна оценивалась по 5–ти бальной шкале и получала средний суммарный балл. Были также обнаружены и города с критическими показателями. Это не Хорватия и не Барселона, но и они уже в первой десятке.

Третье место – Дублин (Ирландия)

Уже в 2017 году отметка "гостей города" за год составила 5,9 млн, из которых 94% составили люди, выбравшие Данию для отпуска. На первый взгляд, это может показаться отличным показателем, ведь туристы значительно пополняют бюджет города, способствуют созданию дополнительных рабочих мест и развития бизнеса. К сожалению, в разрезе Дублина туризм превратился в овертуризм и привел к ситуации, когда местные. жители должны конкурировать с туристами по уровню получения услуг и пространства в городе. Худшим последствием для местных является постоянный рост стоимости жизни. Перед летом происходит весомый скачок цен, который не снижается с наступлением межсезонья. Среди прочего перечня, влияния овертуризма на Ирландию, указаны: "недостойное поведение туристов", "постоянное скопление людей, что повышает риск заболеваний", "недостаток доступного жилья" и другое.

Второе место – Амстердам (Нидерланды)

Амстердам ежегодно посещает 20 млн. туристов. По данным исследований 58% гостей города, посещают Амстердам, чтобы легально отведать запрещенные в других странах наркотики. В 2023 году в городе объявлено начало борьбы с овертуризмом. Так, в 2024 году было запланировано повышение налога на аренду жилья до 12,5% с номера, также был повышен налог для пассажиров круизных лайнеров, который составил 11 евро, вместо 8 евро. Местные власти Амстердама отметили, что разница в налогах будет использована в помощь местным жителям в оплате услуг. Также планируется налог на однодневных туристов. Был введен ряд малых законов: запрет курения каннабиса в районе "красных фонарей", ограничение работы баров и ресторанов в центре до 2 часов ночи (пятница, суббота), ограничение туристов в Старом городе после 1 часа ночи, борьба с сувенирными лавками и дешёвыми хостелами, запрет въезда в центр города туристических автобусов. Таким образом, власти пытаются вернуть местных жителей в туристические районы города.

Первое место – Вена (Австрия)

Население Австрии составляет 9 млн человек, когда туристическая отметка посетителей страны ежегодно достигает 32 млн. Поток туристов Вены продолжает расти, заставляя искать новые места для жизни местных жителей. Туристам и самим уже не очень удобно в постоянной толпе и они вынуждены искать маленькие пейзажные городки, как Гальштат, создавая и там критическую ситуацию. Маленький городок, который является наследием ЮНЕСКО, вынужден уже бороться с надоедливыми гостями и ограничивать количество туристических автобусов, которые могут въехать в город. Хотя Вена имеет больший показатель устойчивости, чем маленькие пейзажные городки Австрии, ежегодный прирост туристов уже вызвал довольно критическую ситуацию, из–за которой местные жители выходят на протесты, требуя урегулировать поток туристов в Вену.

К этой тройке "лидеров", по "индексу овертуризма" могут присоединиться Кипр, Хорватия, Греция, Италия, Испания и Португалия. Больше всего страны страдают в летний период или же в период высокого сезона. Читайте также об интересных местах для изучения истории Украины наглядно и ТОП 3 детских парка развлечений для зимних каникул в Польше.