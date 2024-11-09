Топ-3 детских парка развлечений в Польше, для осенних и зимних каникул без тревог

Развлечь детей на каникулах, отвлечься от тревог и получить положительные эмоции приглашают крытые парки развлечений в Польше. Вы можете присоединить впечатления, навещая друзей и родственников или направляться сразу в парк развлечений, большинство из которых имеют рядом отели и кемпинги. Сколько стоят парки развлечений для детей в Польше и какие впечатления ждут вас, узнал Oboz.ua.

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1. Mandoria City – Лодзь

Этот сказочный город развлечений открыл свои ворота только 3 года назад, но уже завоевал много поклонников. Парк поражает с первого взгляда, его развлечения и интерьер поддерживает стилистику торгового портового города эпохи Возрождения. Пиратские корабли среди воды, подвесные мосты, яркие лабиринты и множество аттракционов.

Аттракционы разделены по возрасту, так что удовольствие получают, как самые маленькие, так и привередливые подростки, взрослым тоже будет чем заняться. Изюминкой парка есть американские горки, которые уместились под потолком. В парке можно провести целый день, кроме развлечений вы найдете несколько вкусных площадок с домашней кухней, пиццей или мороженым. Парк Мандория обустроен так, чтобы учесть потребности людей, передвигающихся на инвалидных колясках и обеспечить удобный уход за младенцем.

Дети до 85 см не нуждаются в билете для посещения парка. При покупке билетов в парк Мандория помните, что у вас неограниченный доступ ко всем аттракционам на целый день.

Билеты в парк можно приобрести заранее онлайн или в кассе, билет остается действительным три месяца от даты покупки, что удобно, когда в обстоятельства врывается форс мажор. При покупке онлайн стоимость билета будет снижена от 10 злотых (110 грн).

Стоимость билетов:

Обычный: 129 злотых (около 1300 грн) онлайн и 139 злотых (около 1400 грн) в кассе;

Семейный билет (для 4 человек, с расчетом на одного человека): 124,75 злотых (около 1 260 грн) онлайн и 139 злотых (около 1 400 грн) в кассе.

Адрес: ул. Miasto Mody 2

95-030 Жгув, Польша

Где остановиться: отели в городе Жгув.

2. Energylandia – между Катовице и Краковом

Большинство аттракционов Энерджиландия находится под открытым небом, и это самый большой и продаваемый парк развлечений в Польше. Его смело можно сравнивать с Дисней Лэндом, Alton Tower или Thorpe Park. Огромная территория оснащена развлечениями для малышей, подростков и взрослых. С картой Энерджиландии лучше знакомиться заранее, чтобы не тратить зря время на поиски желаемого. Одного дня точно не хватит, если вы хотите испытать все, лучше составить список заранее.

На территории парка работает аквапарк, который может оказаться отдельным впечатлением на пол дня. Топовыми аттракционами считаются:

Замок Дракона

Аквалантис

Sweet Valley

Американские горки (скорость до 140 км/ч).

Если вы хотите посетить Энерджиландию с комфортом, не выбирайте среду, выходные или праздники. В эти дни в Энерджиландию приезжает вся Европа (по крайней мере, так кажется).

Помимо аттракционов в парке развлечений всегда проходит сказка, которую создают аниматоры, шоу программы и тематические ивенты. Приятной неожиданностью при покупке билета будет включение всей гастрономической сцены Энерджиландии безлимитно. У вас будет больше 50–ти точек, где пообедать или перекусить между виражами.

Стоимость билетов:

Лица до 140 см, один день – 159 злотых (около 1650 грн);

Обычный от 140 см, один день – 199 злотых (около 2100 грн);

Лица до 140 см, два дня – 289 злотых (около 3000 грн);

Обычный от 140 см, два дня – 359 злотых (около 3700 грн).

Адрес: ул. 3 Мая 2 32-640, Затор.

Где остановиться: Western Camp (гостиничный комплекс в ковбойском стиле, Отель ZatorHome, отели Скандинавия Марин и Скандинавия Резорт, ваш вариант).

3. Zatorland (парк Динозавров и насекомых) – Затор, Катовице

Обычно в Затор приезжают, чтобы посетить Энерджиландию. Но те, кто ценят покой и пространство, даже во время развлечений на аттракционах, могут отдать предпочтение Заторленду. На первый взгляд кажется, что парк рассчитан на детей до 10–12 лет, но прогулка большой территорией может удивить и старших.

По всему периметру парка расположены огромные динозавры, которые двигаются и рычат. Гигантские насекомые добавляют красок, адреналина и привлекают внимание.

Из аттракционов вы увидите:

картинг

RobalCoaster

бассейн с лодками

перевернутый дом

интересные игровые площадки

лунопарк

мифологический парк на воде

канатные дороги

круиз на водном трамвае (доплата 10 злотых (110 грн))

палеонтологическая мастерская (доплата 20 злотых (210 грн)

Заторленд интересно посетить на несколько дней, чтобы ваш отдых был релаксом, а не беготней с камерой за детьми. Здесь есть на что посмотреть, что попробовать и чем развлечься.

Стоимость билетов:

Однодневный, обычный – 100 злотых (около 1100 грн);

Абонемент в год – 300 злотых (около 3100 грн);

Билет на день рождения – 1 злотый (около 11 грн).

Билеты, приобретенные онлайн, нужно обменять на браслет в автомате при входе в парк.

Адрес: ул. Парковая 7, 32–640 Затор

Где остановиться: в 300 метрах от парка находится отель Ривер Парк, который может поселить вас под кронами деревьев в деревянных домиках.

Психологи рекомендуют вывозить детей за пределы страны и переключать на положительные эмоции. Подарите и себе возможность восстановиться, проведя время с близкими без тревог.