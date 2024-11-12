Учите историю Украины наглядно. Интересные места под открытым небом для семейных выходных

Семейные выходные могут быть полезными и развлекательными одновременно. Украинские музеи под открытым небом устроят вам прогулку на свежем воздухе, расскажут много интересных фактов истории Украины и покажут сохранившиеся древние артефакты. Вы сможете поучаствовать в мастер–классах, попробовать себя в древних ремеслах и перекусить в атмосферном месте. Наполните выходные уютным семейным теплом и знаниями.

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Княжество Киевская Русь

Архитектурный комплекс Киевская Русь интересен как архитектурно, так и своим наполнением. Деревянные постройки со смотровыми башнями, таинственные ходы и конюшня предлагают разные занятия и развлечения:

устраивайте бой на мечах

станьте гончаром

попробуйте кузнечное дело

стреляйте из луков

узнайте о жизни княжества древнего Киева

стреляйте из пушек

катайтесь верхом на лошадях

гуляйте по музеям

наслаждайтесь вкусными обедами и т.д.

Экскурсоводы в традиционных костюмах княжеской эпохи дополняют атмосферу и интересно рассказывают, что не всегда удается усвоить за школьной партой. В таком историческом и необычном месте можно интересно отпраздновать дни рождения и, даже свадьбу.

Конюшня – это отдельное впечатление на территории парка Киевская Русь. Вы можете заказать прогулку экипажем, или просто посидеть верхом и пообщаться с терапевтическими животными. Стоимость входных билетов: взрослый – 150 грн., детский – 100 грн. Заказывать экскурсии и мастер–классы следует заранее. Парк расположен в Обуховском районе, с. Копачев.

Закарпатский музей народной архитектуры и быта

Поездка в Ужгород будет неполной без посещения Закарпатского музея народной архитектуры и быта. Культурное наследие Украины, которое хранится на склоне Замковой горы – это один из первых музеев Украины под открытым небом. Вы увидите:

старинные дома

древний украинский быт

колокольню

школу

кузницу

корчму

Ощутить атмосферу Западной Украины и изучить историю можно с помощью интересных квестов, интерактивных экскурсий и тематических ивентов в период праздников. Вы можете стать участниками аутентичных обрядов, посетить частные выставки и овладеть разными ремеслами с помощью мастер-классов. Пушистые животные, проживающие на территории музея дополнят вашу экскурсию по терапевтическому общению. Берите с собой друзей, чтобы провести день на территории музея поинтереснее и сэкономить.

Стоимость билетов: взрослый – 100 грн., дети школьного возраста – 50 грн., пенсионеры и студенты – 70 грн. Групповые экскурсии от 300 до 500 грн. На территории музея действует услуга "брак за сутки". Вы можете сделать свою свадьбу традиционно украинской и точно незабываемой. Стоимость услуги составляет 6188,85 грн.

Исторически культурный комплекс Замок Радомысль

Модернизированный подход к сохранению украинского наследия и изучению истории Украины делает этот комплекс одной из самых интересных площадок для погружения в древние времена. На территории замка действуют:

музей украинской домашней иконы

папирня

замковый музей

отель

ресторан

Интересные экскурсии по Замку Радомысль полон романтических легенд, а ландшафтный парк с озером каждый раз удивляет своим инстаграммным нарядом. Поселитесь в бутик-гостинице – это станет интересным опытом, как для вас, так и для детей. Во время групповых мастер-классов (от 10 человек) вы сможете изготовить куклу–мотанку, венчик или открытку, чтобы получить существенное доказательство, что ваше замковое приключение – это не сон. Также у Замка Радомысля есть интересные предложения по проведению романтических уикендов во время которых у вас будет возможность отдохнуть от социума и насладиться только друг другом.

Это могут быть поразительные выходные, которые оставят вам незабываемые воспоминания и новые знания по истории Украины.