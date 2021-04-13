Топ-5 удивительных мест в пригородах Украины, на которые стоит потратить выходные. Фото и видео

Поскольку ситуация с путешествиями за границу связанна с рядом трудностей, тестами на коронавирус и ограничениями стран, то можно рассмотреть вариант поездок по Украине – подальше от толпы.

Почти в каждой области есть что-то удивительное, такое, что вряд ли существует еще где-то в мире. Так, недалеко от Херсона находится настоящее мертвое море розового цвета, солонее, чем израильское, а под Одессой есть целый поселок на воде, который утрет нос итальянской Венеции. OBOZREVATEL узнал, каким местам в нашей стране стоит посвятить свои выходные.

1. Ривненская область – Тоннель любви

Украинская Волынь богата загадочными местами. Одно из таких – таинственный тоннель любви в Клевани. Это место очень популярно среди влюбленных. На фоне заброшенной железнодорожной колеи пары обожают обмениваться признаниями в любви, делать предложения и заключать брак.

Кроме того, среди молодоженов популярна традиция – сажать здесь деревья или цветы, символизирующие их чувства.

Это место не теряет своей красоты в зависимости от сезона

2. Харьковская область – Поющие террасы

В 19 веке помещик Павел Харитоненко решил выращивать в Украине редкие экзотические растения, однако им не хватало солнечного света. Тогда Харитоненко пнашел оригинальное решение – построить террасы в виде амфитеатра, чтобы обеспечивать тепло и свет для растений. Каким-то образом в этом месте образовалась необычайно мощная акустика – малейших шорох раздается здесь на полную громкость. Можно шепотом разговаривать на большом расстоянии или петь во весь голос, чтобы сотрясалась округа. Также здесь любят проводить свои выступления музыканты. Например, Федор Шаляпин. Кроме того, Поющие террасы – очень живописное и атмосферное место.

Поющие террасы – очень живописное и атмосферное место

3. Одесская область – Вилково

Пока Венеция закрыта для туристов из-за карантина, украинцы могут отправиться в путешествие в украинский городок Вилково, который стоит на воде. В этом месте сливаются воедино Дунай и Черное море – зрелище, от которого невозможно оторваться. Как в Венеции, здесь можно сделать запоминающееся на десятилетия предложение руки и сердца, проплывая по каналу Лилий. В городке нет такси или метро, домики стоят на отдельных островах, а вместо пешеходных дорожек – вода. Местное население живет по своим обычаям: чтит древние традиции, живет в почтении к природе и никуда не спешит.

Здесь нет такси или метро, домики стоят на отдельных островах, а вместо пешеходных дорожек – вода

Сюда стоит поехать, чтобы отдохнуть от соцсетей и пересмотреть жизненные ориентиры.

4. Херсонская область – Лемурийское море

Оно же – украинское Мертвое море и розовое озеро. Вода в нем славится не только своим необычным цветом, но и лечебными и омолаживающими свойствами. Интересно, что в Лемурийском озере на 5% больше соли, чем в Мертвом море. Вода окрашивается в розовый цвет благодаря водорослям дуналиелла, которые под действием солнца производят красящее вещество. Чем жарче будет на улице, тем более насыщенный розовый цвет будет у воды. Учтите это для своих будущих фотосессий для Instagram.

В Лемурийском озере на 5% больше соли, чем в Мертвом море

5. Тернопольская область – Днестровский каньон и село Залещики

Этот живописный каньон находится на границе четырех областей: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской, и является самым длинным в Украине (его длина 250 км). Одна из главных изюминок этого места – смотровая площадка возле Залещиков: село находится на полуострове, а по кругу с трех сторон его омывает Днестр. Также в каньоне есть древние леса, природные заповедники и скалы девонского геологического периода, возраст которых более 400 миллионов лет. Там же находится и Джуринский водопад на реке Джурин в Залещицком районе Тернопольской области.

Каньон находится на границе четырех областей: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской

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