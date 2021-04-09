За что могут арестовать туриста в разных странах мира: советы путешественникам

После того, как нашу страну всколыхнул скандал о публичном раздевании украинских моделей на курорте в Дубае, многие впервые узнали, что в мусульманских странах даже за частичную наготу могут оштрафовать.

Так, в арабских государствах нет градации – топлес или полное обнажение. Все это считается оскорблением общественной морали и карается в административном и даже в уголовном порядке. OBOZREVATEL решил узнать, за что могут арестовать туристов в других странах.

1. Саудовская Аравия, Афганистан, Пакистан, Сирия, Ливан, ОАЭ и исламские страны Африки

По законам шариата, действующего в этих странах, женщина обязана скрывать свою внешность в публичных местах, чтобы не вводить мужчин в соблазн. Местные жительницы могут открывать только лицо и кисти рук. В Афганистане и Пакистане за хотя бы частичное обнажение представительницу женского пола могут казнить избиением камнями, в других она получит телесное наказание и серьезный тюремный срок. Практически такие же наказания ждут и нарушивших закон туристок.

Так, с 2019 года в Саудовской Аравии действует "закон о публичной порядочности", определяющий правила, которые должны в одинаковом порядке соблюдать и местные жители, и туристы. Кроме того, за хранение наркотиков в этих странах может грозить не только тюремный срок, но и даже смертная казнь.

2. Немусульманские страны ближнего Востока – Сингапур и Таиланд

В этих государствах публичное обнажение также слывет преступлением. К примеру, в Сингапуре закон запрещает ходить голышом даже по собственному дому (или по номеру отеля) при открытых шторах. За это нарушение грозит штраф до 2 тыс. долларов или арест до трех месяцев. А в Таиланде, который известен как центр секс-туризма, нет ни одного легального нудистского пляжа. Вспомните об этом, когда решите раздеться, чтобы позагорать на песке.

3. Греция и Сербия

В Греции женщинам разрешено загорать без верха от купальника, но вот если полиция заметит отсутствие и нижней части бикини, то может оштрафовать на сумму до 500 евро. Подобные штрафы можно получить и в Сербии.

4. Италия и Испания

С 2019 года власти Рима издали закон, который запрещает мужчинам оголять верхнюю часть тела в общественных местах. В других уголках Италии закон запрещает оголяться даже на пляжах "некрасивым" женщинам с лишним весом. Так, закон Тропея дословно гласит: "Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде". В городе Палермо всем дамам можно раздеваться догола, а вот мужчинам – нет.

А в Барселоне (Испания) штрафы в 300-500 евро предусмотрены и для тех, кто выйдет за территорию нудистского пляжа без одежды.

5. США

Законы о непристойном поведении в Америке отличаются в зависимости от штата. По большему счету, на территории страны публичная нагота остается незаконной, хотя в некоторых штатах людям независимо от пола можно раздеваться в общественных местах, если нет цели "шокировать, возбудить или оскорбить других людей". Более того, в Нью-Йорке официально разрешено женщинам ходить по улице с голой грудью.

Стоит отметить, что в штате Калифорния за призывы к беспорядкам и массовым мероприятиям типа митингов, установлен штраф в 1000 долларов и до нескольких лет тюрьмы. Такими считаются и поступки, которые "беспокоят" окружающих, даже если их совершают всего два человека.

6. Куба

На Кубе внимание полиции вам обеспечено, если вы приехали отдыхать на курорт со своей второй половинкой одного с вами пола. Если такая пара будет на улице выражать свои чувства и это кто-то увидит, то объяснять свое поведение придется уже в полицейском участке. Кроме того, в стране уголовный срок грозит за фотографирование военных объектов, электростанций, мостов, демонстрации и митинги. Такие же правила действуют в Египте и Зимбабве.

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