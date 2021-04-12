Как вести себя в походе: 10 правил для каждого туриста

Весенний период пикников в самом разгаре, а с появлением теплого солнца начинается сезон пеших походов. Многочасовой, однодневный или длительный, с палатками, рюкзаками и блюдами на костре – походы бывают разные, но всегда надо соблюдать важные правила.

Путешествие должно оставить лучшие воспоминания и не отбить желание повторить его еще раз. OBOZREVATEL собрал главные правила поведения в походе, чтобы не испортить пеший тур ни себе, ни своим попутчикам.

Правила дорожного движения

Пешеходное путешествие требует соблюдения особых "дорожных" правил. Всегда нужно уступать тем, кто идет вверх, ведь им труднее подниматься. Запрещено двигаться по проезжей части толпой и толкаться на дороге. Лучше всего идти в колонне друг за другом на обочине, чтобы не подвергаться опасности. Не стоит обгонять поводыря или инструктора. Прежде чем отлучаться куда-нибудь, сообщите об этом всей компании.

Осторожность и бдительность

Не стоит полностью сосредотачивать ваше внимание на красивых цветах или деревьях. Ведь есть вероятность наткнуться на велосипедиста, который может ехать навстречу. В лесу вы можете столкнуться с конной группой. По-этому в походе стоит быть особо бдительным.

Тропа не только для вас

Не стоит занимать место на всей дороге, не забывайте, что вы не одни, даже в лесу. У вас может быть хороший собеседник рядом, но не стоит идти парой, если тропинка очень узкая.

Слабые идут впереди

Если вы берете с собою детей – они обязательно должны идти впереди. Даже взрослые могут отставать или сильно устать, лучше всего слабых участников похода пустить вперед, чтобы группа ориентировалась на них. Не стоит забывать, что у всех людей разная физическая подготовка.

Не шумите сильно

Поход – это время, когда можно объединиться с природой, окунуться в тишину и любоваться пением птиц. Ни один из членов пешего путешествия не захочет слушать громкий смех или крики незнакомых людей. Чтобы уважительно относиться ко всем участникам, старайтесь лишний раз не шуметь.

Не меняйте маршрут

Есть страны, где не разрешается заходить в заповедную зону. За подобный поступок вы можете получить немалый штраф. Если без предупреждения пойти другой дорогой, можно заблудиться или подвергнуть других опасности.

Здоровайтесь и будьте вежливы

Здоровайтесь с местными жителями, потому что они могут быть вам полезны. Будьте вежливыми и приветливыми с другими участниками похода, ведь это прекрасный повод найти новых друзей. Никто не заставляет вас начинать тесно дружить с теми, с кем вы просто поздоровались.

Не мусорите

Запрещено оставлять мусор в не отведенных для этого местах. Все отходы после приема пищи нужно убирать и выбрасывать в мусорник.

Не забывайте о правилах

Поход – прекрасный способ получить положительные эмоции, но важнее всего ваша безопасность. Впечатление о путешествии может испортить один шаг. Если вы идете в поход в другой стране – ознакомьтесь с внутренним уставом местности. В некоторых государствах существует много ограничений, например, в Европе не везде можно ночевать в палатках.

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