Топ-5 дивовижних місць у передмістях України, на які варто витратити вихідні. Фото і відео

Оскільки ситуація з подорожами за кордон пов'язана з низкою труднощів, тестами на коронавірус та обмеженнями країн, то можна розглянути варіант поїздок Україною – подалі від натовпу.

Майже в кожній області є щось дивовижне, таке, що навряд чи існує ще десь у світі. Так, неподалік від Херсону розташувалося справжнє мертве море рожевого кольору, солоніше, ніж ізраїльське, а під Одесою є ціле селище на воді, яке втре носа італійській Венеції. OBOZREVATEL дізнався, яким місцям у нашій країні варто присвятити свої вихідні.

1. Рівненська область – Тунель кохання

Українська Волинь багата на загадкові місця. Одне з таких – таємничий тунель кохання в Клевані. Це місце дуже популярне серед закоханих. На тлі покинутої залізничної колії пари обожнюють обмінюватися освідченнями в коханні, робити пропозицію та укладати шлюб.

Крім того, серед молодят популярна традиція – садити тут дерева або квіти, що символізують їхні почуття.

Це місце не втрачає своєї краси залежно від сезону

2. Харківська область – Співочі тераси

У 19 столітті поміщик Павло Харитоненко вирішив вирощувати в Україні рідкісні екзотичні рослини, проте їм бракувало сонячного світла. Тоді Харитоненко знайшов оригінальне рішення – побудувати тераси у вигляді амфітеатру, щоб забезпечувати тепло й світло для рослин. Якимось чином у цьому місці утворилася надзвичайно потужна акустика – найменший шерех лунає тут на повну гучність. Можна пошепки розмовляти на великій відстані або співати на повний голос, щоб аж тремтіла околиця. Також тут люблять проводити свої виступи музиканти. Наприклад, Федір Шаляпін. Крім того, Співочі тераси – дуже мальовниче та атмосферне місце.

Співочі тераси – дуже мальовниче й атмосферне місце

3. Одеська область – Вилкове

Поки Венеція закрита для туристів через карантин, українці можуть вирушити в подорож в українське містечко Вилкове, який стоїть на воді. У цьому місці зливаються воєдино Дунай і Чорне море – видовище від якого неможливо відвести очей. Як у Венеції, тут можна зробити пропозицію руки і серця, яка запам'ятається на десятиліття, пропливаючи по каналу Лілій. У містечку немає таксі чи метро, будиночки стоять на окремих островах, а замість пішохідних доріжок – вода. Тутешнє населення живе за своїми звичаями: поважає давні традиції, шанує природу та нікуди не поспішає.

Тут немає таксі чи метро, будиночки стоять на окремих островах, а замість пішохідних доріжок – вода

Сюди варто поїхати, щоб відпочити від соцмереж і переглянути життєві орієнтири.

4. Херсонська область – Лемурійське море

Воно ж – українське Мертве море і рожеве озеро. Вода в ньому славиться не тільки своїм незвичайним кольором, але і лікувальними й омолоджувальними властивостями. Цікаво, що в Лемурійському озері на 5% більше солі, ніж у Мертвому морі. Вода забарвлюється в рожевий колір завдяки водоростям дуналіелла, які під дією сонця виробляють барвник. Що спекотніше буде на вулиці, то насиченіший рожевий колір буде у води. Врахуйте це для своїх майбутніх фотосесій для Instagram.

У Лемурійському озері на 5% більше солі, ніж у Мертвому морі

5. Тернопільська область – Дністровський каньйон і село Заліщики

Цей мальовничий каньйон пролягає на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської, і є найдовшим в Україні (його довжина 250 км). Одна з головних родзинок цього місця – оглядовий майданчик біля Заліщиків: село знаходиться на півострові, а по колу з трьох сторін його омиває Дністер. Також у каньйоні є праліси, природні заповідники й скелі девонського геологічного періоду, вік яких понад 400 мільйонів років. Там же розташувався і Джуринський водоспад на річці Джурин у Заліщицькому районі Тернопільської області.

Каньйон пролягає на межі чотирьох областей: Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської

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