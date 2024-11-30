ТОП 5 самых романтичных отелей Западной Украины по версии Booking

Западная Украина стала популярнейшим туристическим регионом для отдыха. Современные отели с множеством развлечений и услуг предлагают отличные варианты, сочетающие все составляющие сказочного отдыха. Разве что моря нет. Горные виды, бурные реки, водопады, бассейны на крыше, термальные чаны и минеральные бассейны станут прекрасной альтернативой морскому отдыху. Скоро открытие лыжного сезона и к впечатлениям можно добавить снежные спуски. Для тех, кто хочет провести романтические выходные в Карпатах сайт жилья Booking.com предлагает свой ТОП 5 отелей для пар на Западной Украине. Oboz.ua расскажет, что вас ждет и сколько это стоит.

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GasthauS&SPA в Буковеле

Спа–отель GasthauS расположен на территории курорта Буковель побеждает сразу по нескольким параметрам. Первое, по отзывам посетителей это один из лучших вариантов в отношении цена/качество и чистота. Второе, отель работает по принципу "постель+завтрак" и имеет отличные отзывы качества еды. Третье, в оплату вашего номера добавляются спа–процедуры, что сделает ваш отдых более комфортным и в любом случае полон приятных впечатлений на двоих. на расстоянии 2,8 км, однако гостиница достигла комфорта и здесь, организовав трансфер. можно забронировать от 3000 грн в сутки.

Отель Крым в Яремче

Побывать "в Крыму" не выезжая на остров можно в Карпатах. Этот мини–гостиница обожают пары, приоритетом которых является активный отдых на двоих. Отель имеет прекрасное расположение в поселке Яремче, здесь есть небольшие склоны для начинающих лыжников, можно организовать прогулку верхом на лошадях, вечером устроиться в зоне барбекю, спланировать экскурсию в Ворохту или в Буковель, или развлечься в центре Яремче, до которого всего 3 км. Это бюджетная романтическая локация в Карпатах, которая позволит больше потратить на активный отдых, чем на жилье. Двухместный номер с большой кроватью можно забронировать от 800 грн.

AGORA Chalet в Славском

Если панорама за окном это ваше первое условие к романтическому гнездышку в Карпатах, рассмотрите отель Аврора Шалет в Славском. Номера с деревянной обшивкой в кремово–шоколадных тонах и огромными окнами, которые транслируют 24/7 горы, подчеркнут ваш атмосферный романтический уикенд. Отель работает по принципу "постель+завтрак" и предлагает дополнительные релакс впечатления на территории и активные впечатления по территории. СПА или лыжи выбирать вам, но на этой локации вы можете составить свой романтик только из желаемых занятий. Стоимость двухместного номера в отеле Аврора Шалет стартует от 2300 грн в сутки.

Отель Близнецы в Ворохте

Отель предлагает номера с балконами, террасами, большими кроватями и хорошей возможностью сделать свой отдых активным и разнообразным. Завтрак войдет в оплату вашего номера. На территории можно воспользоваться чанами, баней, рестораном, бассейном, игровой площадкой для детей и баром. Для желающих встать на лыжи, в гостевом доме находится лыжная школа, где вы сможете взять в прокат все снаряжение и осуществить мечту на двоих. Также отель предлагает прокат квадроциклов, велосипедов и экскурсии в горы. Насладиться этой романтической остановкой в Ворохте можно за 2600 грн в сутки (двухместный номер).

Отель Hotel&Restaurant Premium Club в Яремче

Вкусно удивить свою половинку можно в горном отеле – ресторане Hotel&Restaurant Premium Club. Роскошные комфортабельные номера и доставка еды составляют отличный тандем романтических "ленивых" выходных вдвоем. Тем более, что прозрачный огромный экран будет все время транслировать горы. Бассейн с подогревом расширит ваши возможности, а ресторан – это отдельная "любовь" каждого гостя. В отеле предлагается двухразовое питание, улучшающее отпуск и позволяющее больше потратить на активный отдых. Даже выбрав бюджетный двухместный номер за 3 000 грн, вы получаете много удовольствий от своего романтического побега в Карпаты.

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