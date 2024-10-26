Иерусалим или японские сады в Украине: отечественные аналоги зарубежных туристических объектов

Те, кто любят собирать впечатления на зарубежных локациях, имеют возможность немного сэкономить и посетить "близнецов" мировых туристических достопримечательностей, не покидая Украины. У них копия, или у нас – разобраться можно на месте, но впечатления будут неизменно удивительными. Откройте Украину уже в эти осенние выходные и поделитесь локациями с поклонниками в соцсетях.

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Украинский Иерусалим – Зарваница

Чтобы увидеть Иерусалим, не обязательно лететь в Израиль, просто посетите Тернополь. Именно здесь расположена Зарваница. Этот комплекс построек является почти архитектурной копией знаменитого святого места Израиля. Приложиться к Гробу Господню и пройтись по Лестнице покаяния, увидеть Львиные ворота и Башню Давида и все это не покидая родной Украины.

Святое место наполнено спокойствием и энергией молитв, сюда люди приезжают за восстановлением надежды, укреплением в вере и душевным балансом, о котором стоит напоминать чаще. Локация интересна, как памятка архитектуры, как святое место и, как исключительный опыт

Черное озеро в Черногории – озеро Синевир в Карпатах

Озеро Синевир – одно из самых красивых и мистических озер в Украине. Если вы мечтаете о путешествии в Черногорию и ее Черное озеро, посетите Закарпатье ближе к зиме или зимой.

Красота живописной природы, окутывающей озеро Синевир, перехватывает дыхание и не только от морозного кристально чистого воздуха. Снежные горы, вековые ели, голубое небо и ощущение безграничного пространства покорят ваше сердце и душу, чтобы вам хотелось возвращаться.

Замок Бургхаузен и замок Паланок в городе Мукачево.

Настоящие архитектурные братья–близнецы. Два замка один в Германии, второй в Украине мало отличаются между собой извне. Но, как и у близнецов, характерным отличием является внутреннее наполнение. Каменные крепости хранят личные секреты истории известных деятелей, легенды и артефакты.

Может, вы и захотите посетить немецкий вариант первым, но у нас есть преимущество. На территории замка Паланок установлена статуя Федора Корятовича и, по преданию, она исполняет желания.

Атмосфера Японии и сад Киото в Киеве

Любители японской культуры могут погрузиться в нее с головой, посетив парк Киото в Киеве. Середина весны наполняет парк большим количеством туристов, в том числе и японских, которые воочию хотят увидеть самую длинную аллею сакур в Европе. Атмосфера и цвет наполнят вашу жизнь нежными красками.

Осенняя пора не менее привлекательна и добавляет немного украинского шарма в японскую атмосферу. Традиционный сад камней в золотых осенних одеждах – это отдельное впечатление.

Еще одним городом, наполненным японской атмосферой и цветом, может стать Ужгород с его аллеей сакур. Можете подключить телефон к наушникам и смотреть аниме в оригинальной озвучке, чтобы погрузиться в атмосферу еще глубже, заодно подтянув японский.

Памуккале и "мертвое море" в Калуше

Может показаться, что вы среди вечных снегов, можете отведать – это совсем не снег. Эта белоснежная картина является результатом добычи калийной и магниевой соли в Ивано–Франковской области.

Кое–что отличается цвет воды на затопленном Домбровском карьере в Калуше, однако химический состав белоснежных образований и виды вам понравятся не менее чем в Турции.

Оршольц в Германии и Залещики в Тернопольской области

Пожалуй, у природы есть свои секретные штампы, которые любит повторять. Где–то в Германии река Саар вернула почти на 360 градусов и образовала почти остров, посещающий многих туристов. В Украине мощный Днестр повторил трюк и образовал Залещики, которые набирают популярность в туристических направлениях.

Залещики могут стать локацией для ближайшего отпуска, ведь, кроме удивительных пейзажей, здесь найдется много интересного для развлечений и активного отдыха. Поселок прекрасен и интересен как архитектурно, так и по наполнению.

Кржижиковые фонтаны и плавучий фонтан Винницы

Если хотите увидеть один из самых красивых фонтанов мира, следует отправиться в Винницу. Плавающий фонтан с его светомузыкальным шоу становится незабываемым впечатлением на охоту и зарубежные туристы.

Маленький спойлер: если хотите попасть на масштабное удивительное шоу не только света и воды, но украинской музыки подстройте поездку под открытие сезона весной. Хотя фонтан Винницы сравнивается с певческими фонтанами Кржииков в Праге, аналогов винницкому водному зрелищу нет.

Романтическое озеро в Японии и озеро в Черниговской области

Еще одно доказательство, что природа может повторить свои шедевры, как виртуозный художник. Романтическое озеро в поселке Олешня на Черниговщине имеет такую же форму сердца, как и водоем в Японии.

Добраться до нашей Олешни тоже будет проще, потому что тропы к озеру уже протоптаны влюбленными парами. С дорогой к удаленному острову Хоккайдо в Японии придется поморочиться.