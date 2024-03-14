Стюардесса назвала самое грязное место в самолете, к которому туристы 'никогда не должны прикасаться'

Стюардесса, работающая на туроператора Ski Vertigo, рассказала о самых грязных местах в самолете, которых не стоит касаться во время путешествия. Она также поделилась рекомендациями как уменьшить риск попадания микробов в организм.

Об этом сообщает Express. Стюардесса посоветовала обратить внимание на карманчик на сиденье впереди вас. Если вы хотите положить туда свои вещи, лучше застелить его пакетом, ведь там много микробов.

По словам представительницы Ski Vertigo, пассажиры самолета всегда должны быть осмотрительными, раскладывая или убирая столики. Поскольку эти откидывающиеся поверхности обычно используются для потребления пищи и хранения личных устройств, бактерии и вирусы могут быстро накапливаться на поверхности. Лучший способ обезопасить себя – не забыть очистить столик дезинфицирующими салфетками.

Еще одно место, о котором туристы должны помнить во время пользования – это туалет в самолете. Хотя потребность в его использовании может быть неизбежной во время дальних рейсов, в общем-то лучше воспользоваться тем, что в аэропорту непосредственно перед посадкой. Во время полета следует тщательно вымыть руки с мылом и использовать антибактериальный гель, вернувшись на свое место.

Стюардесса отметила, что пассажирам, путешествующим более длинными рейсами, стоит взять маску, салфетки и сменную одежду. "Для длительных полетов подумайте о том, чтобы взять в ручную кладь небольшой "гигиенический набор", включающий маску для лица, дезинфицирующее средство для рук, дезинфицирующие салфетки и даже запасную одежду. Переодевание после рейса может помочь вам снизить вероятность переноса микробов из самолета до конечного пункта назначения", – объяснила она.

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