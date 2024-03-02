Если бесплатно раздают мороженое – значит кто-то умер. Бывшая сотрудница круизного лайнера сделала шокирующее признание

Вечеринка бесплатного мороженого в круизе – звучит круто, если бы не было так жутко, как оно есть на самом деле. Тайна заключается в немалом количестве умерших людей на борту и отсутствии свободного места в специальном морге.

Нам мало что известно об обычаях работников круизных лайнеров, но ранее проживавшая долгое время на борту в Средиземном и Карибском морях певица Дара Такер в TikTok поделилась относительно тайной информацией о смысле мороженого, которое может не на шутку насторожить отдыхающих из-за звания бесплатного.

"Если экипаж вдруг предоставляет пассажирам кучу мороженого... часто это происходит потому, что на корабле погибло много люде, а им нужно больше места для морга ", – рассказала она.

Как отмечает певица, круизный лайнер, на котором она работала, имел морг, но его емкость достигала 7 тел. Если на борту в период поездки умирало больше людей, чем могло влезть в специальную зону, работникам приходится опустошать холодильники, и первым на "освобождение" отправлялось мороженое.

"Возможно, 4–10 человек умирают в каждом круизе и на кораблях много пожилых людей", – рассказала женщина об особенности ее лайнера.

Статистические данные, приведенные Такер, указывают, что средний возраст посетителей высококлассного лайнера, на котором она работала, достигает 75 лет при максимальной вместимости в 3000 человек. Она призвала не переживать за регулярные круизы, ведь на обычных судах такого "ажиотажа" не происходит.

"Это связано только с этой конкретной круизной компанией, потому что она привлекла столько пожилых людей, где они умирали. Это был плавучий дом престарелых", – объяснила Такер.

Многие интернет-пользователи не поверили в этот шокирующий факт, также среди них оказался и бывший работник в морской отрасли, подтвердивший правдивость сказанного.

"Здесь медик круизного судна. Могу подтвердить соотношение между моргом и мороженым", – высказался Кори Л. Беккер.

Впоследствии в комментарии New York Post он объяснил, что эти манипуляции выполняются не только в круизах, но и на любом другом судне. "Это может произойти и на военных судах. У нас на борту не было морга, поэтому если кто-то умер или нам приходилось транспортировать тело, это означало, что команда должна хорошо поесть, потому что нужно было найти морозное место", – рассказал Бекер.

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