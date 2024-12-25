Сколько стоит коттедж в Карпатах на новогоднюю ночь? Идеи для празднования большой компанией

Когда дело доходит до вопроса: "У кого празднуем Новый Год?", обычно стрелка падает на тех у кого большая площадь квартиры. Отказаться неудобно, ведь праздновать большой дружной компанией хочется. Есть выход. Предлагаем вам несколько интересных идей для празднования новогодней ночи в компании друзей и сравниваем цены вариантов.

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Встреча в гостинично–ресторанных комплексах

Каждый год гостинично–ресторанные комплексы в больших и маленьких городах Украины готовятся принять большое количество гостей и порадовать их праздничной программой, и сюрпризами. Недавно мы писали о локациях для празднования нового года под Киевом. Ценник ресторанов столицы в среднем составляет от 5000 до 6000 грн со взрослого, детский билет будет стоить от 3000 грн. Приблизительно такая же ситуация во всех крупных городах Украины.

Города поменьше и Западная Украина предлагает встретить Новый год в своих ресторанах с ценным взрослым билетом от 2 500 грн. Что очень выгодно даже с дорогой. Обо всех билетах стоит позаботиться заранее.

В цену праздничного билета входит банкет в ресторане, развлекательная программа и сюрпризы для гостей в виде подарков или розыгрышей.

Плюсы празднования Нового Года в ресторане:

меню уже разработано и блюда готовят другие люди;

посуду мыть также не придется;

развлечения, музыка, диджей, ведущий – все организовано за вас;

вас ждут настоящие сюрпризы, а не то, что вы сами себе подготовили.

О чем вам самим придется позаботиться:

трансфер в ресторан и домой;

бронирование гостиничного номера, если требуется ночлег;

куда деть подарки для друзей и от друзей во время празднования.

Такой вариант празднования Нового Года подходит семьям со взрослыми детьми или парам, для одиночек это самый лучший вариант, может произойти чудо и ваша половинка будет ждать вас на празднике.

Праздничные Новогодние туры от украинских туроператоров

Поехать в тур на Новый год – это приключение, которое останется на всю жизнь как приятное воспоминание. Не важно с детьми, парами или самостоятельно, туры подстроены и организованы для вашего комфорта и потребностей. Украинские туроператоры подготовили множество вариантов празднования Нового года в Карпатах на 1, 2 – 6 дней. Некоторые из лучших предложений вы можете найти в нашем обзоре (добавить ссылку на статью "Лучший подарок – путешествие!"). Цена туров начинается от 3 000 грн, в среднем стоимость составляет от 5 000 грн на человека.

То есть, по цене столичного ресторана вы можете получить:

путешествие на 1, 2 дня (туры на 4–6 дней имеют большую цену);

организацию трансфера на весь период тура;

дополнительные экскурсии и развлечения: посещение замков или купание в термальных бассейнах, дегустации на крафтовых сыроварнях и винодельнях;

организованный банкет в ресторане с развлекательной программой и без комендантского часа;

проживание в отеле, если тур на несколько дней.

Что нужно учесть при заказе тура на Новый год:

заблаговременное бронирование достаточного количества мест в туре;

билеты к месту "старта" тура и обратно;

дополнительное питание, если вам нужны завтраки, обеды или специальное меню;

бронирование жилья, если тур однодневный, а вам хочется выспаться в новогоднюю ночь;

найти себе в компанию авантюрных друзей.

Тур – это прекрасная возможность встретить Новый Год весело с минимумом самостоятельной организации и потери времени. Надо попробовать хоть раз в жизни.

Снять коттедж для празднования Новогодней ночи

Когда крупная компания не помещается в гостях, можно снять коттедж для празднования. Это придаст площади, удобств, а еще дополнительной территории под открытым небом для барбекю, игр с детьми и т.д. Если выбирать столицу и область, цена за коттедж в новогоднюю ночь с 31.12 на 1.01 составляет в среднем от 10 000 до 25 000 (на три спальни). Похожая ситуация на популярном курорте Буковель, только там еще снег и лыжи.

Если вы хотите уюта, уединения и простора для своей компании в Новый Год, рассмотрите коттеджи в Карпатах для празднования, но в маленьких городках. К примеру, в поселке Микуличи коттедж на 10–12 человек в новогоднюю ночь стоит от 4 000 грн., а в Кривополье коттедж на 7 комнат в новогоднюю ночь стоит 3 500 грн., в Ворохте найдутся варианты коттеджи от 3 000 грн. – данные собраны с сайта OLX.ua.

Плюсы коттеджей:

вмещает большое количество людей;

имеет дополнительное пространство под открытым небом;

имеет все комфортабельные условия для проживания и ночлега;

подходит для празднования с маленькими детьми или домашними животными;

если разделить на компанию, выходит не так дорого.

Что нужно будет сделать:

организовать трансфер;

организовать праздничный ужин и завтрак;

планировать развлечения для себя, друзей и детей.

Что бы вы ни запланировали на новогоднюю ночь, желаем провести ее в теплой компании без тревог и досадных событий.

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