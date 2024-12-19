Новогодняя ночь в загородных отелях столицы. Что и где планируется, сколько стоит

Загородные комплексы возле Киева предлагают свои варианты празднования Новогодней ночи. В программах анонсированы интересные розыгрыши, спа–услуги и активные анимационные программы. Сколько обойдется украинцам новогодняя ночь с развлечениями и комфортом под Киевом узнал Oboz.ua.

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Новогодняя ночь в гостинично–ресторанных комплексах под Киевом может оказаться "спасательным кругом" сразу по нескольким пунктам:

вы не бегаете по магазинам, выискивая продукты к новогоднему столу;

вы не готовите весь день 31 числа;

вы не тратите энергию на гостей или путешествия по гостям;

вы не останетесь сами дома ни при каких обстоятельствах;

вы не придумываете впечатления и развлечения, чтобы эта новогодняя ночь оставила хоть какие–нибудь приятные воспоминания.

Это не полный список преимуществ, но сколько вы готовы уже за это заплатить? Празднование новогодней ночи может состоять из проживания (от 1 до 3 суток), включенного завтрака, дополнительных развлечений в СПА или фитнес-–центрах и сюрпризов и подарков, которые готовит каждый отель для своих гостей. Вот несколько примеров новогоднего отдыха рядом со столицей.

Отельно–ресторанный комплекс "Охотничий двор"

Предлагает провести новогоднюю Ночь "с особым настроением". В программу празднования Новогодней ночи входит несколько блоков:

Программа проводов года дракона "Мать драконов";

Программа в стиле Барби, где каждый желающий может раскрыть таланты и стать звездой;

Программа в стиле "Грязные танцы" – позвольте своему телу избавиться от стресса.

Розыгрыш VIP приза – "Спа–тур в отеле на 2 ночи и 3 дня".

Стоимость участия в праздничной программе ресторана составляет от 5000 до 6000 грн (в зависимости от даты бронирования). В праздничном меню медальоны из свинины в беконе, салат "Грецкий", тартар из тунца и манго и т.д. Есть отдельное детское меню. С полным списком праздничных блюд можно ознакомиться на официальном сайте. Стоимость номеров в Новогоднюю ночь от 4 500 грн за двухместный стандарт до 7 500 грн за Люкс+.

Отель Morewell на берегу Киевского моря

СПА–комплекс Morewell нацелен на семейное празднование Нового Года 2025. В программе новогодней ночи:

Анимационно–развлекательная программа с ведущим и ди–джеями;

Танцевальные блоки до утра;

Отдельная анимационная программа для детей с подарками и крио-шоу;

Новогодняя фотозона и профессиональный фотограф;

Розыгрыш "Романтического уикенда" на двоих.

Программа также включает в себя веселье 1 января от мастер-классов до веселого тюбинга.

Вы можете приобрести билет на празднование новогодней ночи за 6000 грн (взрослый) и 3000 грн (детский). Стоимость номеров с 31.12 на 1.01 составляет от 7560 грн до 13860 за номер с джакузи и террасой.

Загородный комплекс "Dibrova Club"

Расположенный посреди леса "Dibrova Club" имеет прекрасные предложения празднования Нового Года по системе "все включено". А именно, в цену новогоднего билета войдет: проживание на 2-х (за 2 ночи и три дня), питание и праздничная программа на два дня и три ночи (с 30.12 по 1.01).

В программе:

разнообразные праздничные мастер-классы;

фуршеты, бранчи и ужины с изысканной программой;

ночные костры с глинтвейном;

праздничная программа со святым Николаем в новогоднюю ночь;

"январское похмелье" по-украински

Стоимость билета на уикенд зависит от выбора номера: стандарт –13 000 грн., люкс – 14 000 грн., коттеджи от 15 000 до 19 200 грн., люкс – 19 900 грн.

Желаем, чтобы ваш Новый год прошел без тревог и плохих новостей. Вам будет интересно узнать новогодние локации Киева для семейной прогулки и почему кататься на лыжах в Украине лучше в марте.