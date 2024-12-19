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Новогодняя ночь в загородных отелях столицы. Что и где планируется, сколько стоит

Анна Веселова - Соловонюк
Travel
3 минуты
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Празднование Нового Года под Киевом

Загородные комплексы возле Киева предлагают свои варианты празднования Новогодней ночи. В программах анонсированы интересные розыгрыши, спа–услуги и активные анимационные программы. Сколько обойдется украинцам новогодняя ночь с развлечениями и комфортом под Киевом узнал Oboz.ua.

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Новогодняя ночь в гостинично–ресторанных комплексах под Киевом может оказаться "спасательным кругом" сразу по нескольким пунктам:

  • вы не бегаете по магазинам, выискивая продукты к новогоднему столу;
  • вы не готовите весь день 31 числа;
  • вы не тратите энергию на гостей или путешествия по гостям;
  • вы не останетесь сами дома ни при каких обстоятельствах;
  • вы не придумываете впечатления и развлечения, чтобы эта новогодняя ночь оставила хоть какие–нибудь приятные воспоминания.

Это не полный список преимуществ, но сколько вы готовы уже за это заплатить? Празднование новогодней ночи может состоять из проживания (от 1 до 3 суток), включенного завтрака, дополнительных развлечений в СПА или фитнес-–центрах и сюрпризов и подарков, которые готовит каждый отель для своих гостей. Вот несколько примеров новогоднего отдыха рядом со столицей.

Где отпраздновать Новый Год возле Киева

Отельно–ресторанный комплекс "Охотничий двор"

Предлагает провести новогоднюю Ночь "с особым настроением". В программу празднования Новогодней ночи входит несколько блоков:

  • Программа проводов года дракона "Мать драконов";
  • Программа в стиле Барби, где каждый желающий может раскрыть таланты и стать звездой;
  • Программа в стиле "Грязные танцы" – позвольте своему телу избавиться от стресса.
  • Розыгрыш VIP приза – "Спа–тур в отеле на 2 ночи и 3 дня".

Стоимость участия в праздничной программе ресторана составляет от 5000 до 6000 грн (в зависимости от даты бронирования). В праздничном меню медальоны из свинины в беконе, салат "Грецкий", тартар из тунца и манго и т.д. Есть отдельное детское меню. С полным списком праздничных блюд можно ознакомиться на официальном сайте. Стоимость номеров в Новогоднюю ночь от 4 500 грн за двухместный стандарт до 7 500 грн за Люкс+.

Новогодняя ночь в загородных отелях столицы. Что и где планируется, сколько стоит

Отель Morewell на берегу Киевского моря

СПА–комплекс Morewell нацелен на семейное празднование Нового Года 2025. В программе новогодней ночи:

  • Анимационно–развлекательная программа с ведущим и ди–джеями;
  • Танцевальные блоки до утра;
  • Отдельная анимационная программа для детей с подарками и крио-шоу;
  • Новогодняя фотозона и профессиональный фотограф;
  • Розыгрыш "Романтического уикенда" на двоих.
  • Программа также включает в себя веселье 1 января от мастер-классов до веселого тюбинга.

Вы можете приобрести билет на празднование новогодней ночи за 6000 грн (взрослый) и 3000 грн (детский). Стоимость номеров с 31.12 на 1.01 составляет от 7560 грн до 13860 за номер с джакузи и террасой.

Рестораны для празднования Нового Года под Киевом

Загородный комплекс "Dibrova Club"

Расположенный посреди леса "Dibrova Club" имеет прекрасные предложения празднования Нового Года по системе "все включено". А именно, в цену новогоднего билета войдет: проживание на 2-х (за 2 ночи и три дня), питание и праздничная программа на два дня и три ночи (с 30.12 по 1.01).

В программе:

  • разнообразные праздничные мастер-классы;
  • фуршеты, бранчи и ужины с изысканной программой;
  • ночные костры с глинтвейном;
  • праздничная программа со святым Николаем в новогоднюю ночь;
  • "январское похмелье" по-украински

Стоимость билета на уикенд зависит от выбора номера: стандарт –13 000 грн., люкс – 14 000 грн., коттеджи от 15 000 до 19 200 грн., люкс – 19 900 грн.

Желаем, чтобы ваш Новый год прошел без тревог и плохих новостей. Вам будет интересно узнать новогодние локации Киева для семейной прогулки и почему кататься на лыжах в Украине лучше в марте.