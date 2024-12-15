Никогда не выбирайте чемоданы этого цвета для путешествий. Почему? Объясняют Ryanair и колористические эксперты

Какие параметры чемодана важны для вас: емкость, точные габариты, прочные колеса и т.д., а цвет в самом конце списка? Оказывается, что неудачно выбранный цвет для чемодана увеличивает риск его потери, к тому же влияет на качество вашего путешествия. Oboz.ua узнал экспертное мнение и теперь вы точно выберете правильный цвет чемодана для путешествия. Не упустите лайфхак, как сэкономить на оплате багажа 50%, пользуясь услугами компании Ryanair.

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Как цвет чемодана повышает риск его потери – объясняет Ryanair.

Выбирая цвет чемодана для путешествия, большинство подходит практически к этому вопросу. Что может быть практичнее темных цветов, ведь во время путешествия чемодан быстро может запачкаться и затереться. Но оказывается, что темные цвета, черный, синий, коричневый, серый, значительно повышают риск потерять свой чемодан. А теперь представьте, что именно эти цвета для чемодана выбирают 99% путешественников.

Прессслужба лоукостера Ryanair объяснила, почему лучше не выбирать темные цвета для чемоданов:

наличие большого количества темных цветов багажа на черной багажной ленте приводит к настоящему коллапсу при поиске своего чемодана. Возникают путаницы, ссоры и очереди.

один черный чемодан среди 20–50 таких же легче украсть и вынести. Именно этим обычно пользуются воры.

Итак, если вы не хотите заниматься поиском своего багажа вместо отпуска, следует выбирать яркие и примечательные цвета для чемоданов, даже если придется их 10 раз протереть. Если вы "счастливый" обладатель черного чемодана не спешите выбрасывать и покупать новый, компания Ryanair дала еще несколько полезных советов:

сделайте свой чемодан как можно заметнее, вооружившись наклейками или лентами. Сделайте из своего черного чемодана зебру или божью коровку, включите фантазию или подключите к делу детей.

Вы можете разместить на ручке чемодана цветную ленту, а также подумайте над биркой с именем, фамилией и контактным номером телефона для чемодана.

Как цвет чемодана влияет на качество вашего путешествия – эксперты колористики.

Воздействие цвета на человеческое сознание уже давно не секрет. Психологи и эксперты колористики утверждают, что цвет чемодана может повлиять и на качество вашего путешествия. Как это работает? Из–за того, что цвета способны изменять наше мировосприятие, настроение и даже реакцию, цвет чемодана может помочь или повредить в настройке и процессе путешествия.

Среди самых благоприятных цветов чемоданов для отдыха:

Синий (не темный) – вызывает спокойствие и доверие;

Зеленый – гармонизирует и настраивает на позитив;

Желтый – подогревает вашу радость и счастье в процессе путешествия;

Серый – если путешествие носит деловой характер. Сосредоточивает на целых путешествиях. Можно разбавить другими цветами для примечания.

Не стоит выбирать такие цвета чемоданов для путешествий:

Черный – это концентрация и сдержанность, утомляющая во время путешествия;

Красный – может усугублять чувство стресса, тревожности и опасности;

Белый – очень красивый и эстетичный, даже элегантный цвет может превратиться в настоящий триггер во время путешествия. На белом видны все царапины и пятна. Это может испортить настроение и привести к повышению уровня стресса.

На цветовосприятие могут влиять личные устойчивые ассоциации. Если желтый ассоциируется у вас лично с чем–то плохим, избегайте этого цвета для чемодана.

Как сэкономить на багаже пользуясь услугами компании Ryanair лоукост

Покупка билетов на самолеты – целая наука, у которой есть множество правил и еще больше вариантов обойти эти правила. Вы можете существенно экономить, интересуясь лайфхаками для перелетов.

К примеру, семьям будет приятно узнать, что на огромных чемоданах для отдыха при оплате можно вполовину снизить сумму. Стоит только зарегистрировать свой чемодан на ребенка. Дело в том, что компания Ryanair имеет скидку в 50% на детский багаж, при этом требования к размерам чемодана не уменьшаются. К сожалению, это не касается зимних лыж, ведь за перелет зимнего снаряжения по Европе вы можете выложить до 80 евро.

Напомним, в Украине уже начат горячий лыжный сезон, узнайте, почему туристы выбирают Славское для лыжного старта и где в Украине бюджетно стать на лыжи.