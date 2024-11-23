Медовый месяц, медовая неделя или уик–энд – это незабываемые моменты с которых начинается официальная супружеская жизнь. Разнообразие природы в Украине и высокий уровень современных услуг позволяют подобрать именно ту локацию, которая охватит ваши мечты, желания и желаемую атмосферу. Конечно, цена может "кусаться", но событие того стоит. Oboz.ua узнал, сколько будет стоить ваш медовый месяц в самых романтичных гостиницах Украины у моря, в горах или с полным пакетом СПА.

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Медовый месяц с видом на Черное море

Одесса – райское место для новобрачных. Романтические панорамы, изысканные гастрономические сцены и улочки, полные впечатлений на любой вкус. Здесь вы можете найти роскошные СПА отели, как отель NEMO Hotel Resort & SPA или гнездышко с доступом к самым популярным развлечениям в Одессе, как "Дерибас Готель". Но если вы хотите уединение и уют с фоном морского прибоя, выберите современный глемпинг, который расположен прямо на скальном побережье.

Глемпинг "Минималист"

Современный, гламурный и максимально романтичный, глемпинг "Минималист" подходит, как для недельного медового месяца, так и для впечатляющего уик-энда на двоих. Куполообразные номера стоят отдельно друг от друга и имеют личную деревянную террасу для встречи рассветов или ужина на закате. Номера для пар оснащены кроватью размера king-size, санузлом, душем, а также небольшой рабочей зоной. Хорошая система обогрева позволяет комфортно чувствовать себя даже в зимние дни.

Из дополнительных релакс–впечатлений вы найдете баню и травяной чан – все это с панорамным видом на море и скалы. Небольшие кухни позволяют готовить романтические завтраки или ужины самостоятельно и для тех, кто хочет просто заказать работающее кафе. Днем вы можете спускаться на песочный пляж, а к вечеру устроиться в барбекю зоне с бокалом вина. Глемпинг расположен в получасе от центра города. Не думаем, что вам надоест панорама моря, но вы всегда сможете присоединить интересные впечатления в городе. Бронирование номеров в глемпинге доступно от двух ночей и это будет стоить от 12 362 грн до 15 362 грн. Дополнительные услуги: романтический декор в номер, баня, чан и кейтеринг.

Медовый месяц в горах

Выбирая Карпаты, вы выигрываете вне зависимости от сезона. Катание на лыжах зимой, летний рафтинг, бурные водопады весной и невероятные цвета и прогулки осенью. Романтические отели Западной Украины могут всегда совмещать отдых и оздоровление, имеют широкий спектр направлений от СПА к активному отдыху на природе. Паляница, Яремче, Буковель или Львов с Ивано-Франковском – можете просто ткнуть пальцем. Приближается лыжный сезон, поэтому мы выбрали для вас самое романтичное шале в Яремче.

Отель–клуб Яремчанский

Эко–отель "Клуб Яремчанский" как можно естественнее вписывается в окружающие пейзажи, среди которых панорама на реку Прут. Пять вариантов романтических двухэтажных шеле оснащены современной бытовой техникой, имеют дизайнерские интерьеры и дополнительные локации, как балкон и терраса. оснащен камином, который прибавит еще большее романтики.

Из дополнительных развлечений можно выбрать лыжи, рыбалку, прогулки на лошадях, гастрономический тур по ближайшим ресторанам. Ваши вкусные романтические завтраки войдут в номер. Стоимость проживания в шале стартует от 5700 грн в сутки, стоимость дополнительных услуг можно уточнить на сайте или ресепшене отеля.

Медовый месяц со СПА

СПА отели расположены по всей Украине. Вы можете выбрать любой удобный регион и насладиться романтическими СПА-процедурами на двоих. ARDEN PALACE Medical Resort & SPA в Хмельницкой области помимо романтики может подарить отличную программу оздоровления, Mirotel Resort & SPA в Трускавце – самый известный бальнеологический СПА-курорт в Украине, Tsunami Spa Hotel в Днепре познакомит вас с индийским подходом к гармонизации организма. СПА-отели включают бассейны, минеральные чаны, бани, массажные кабинеты, услуги и консультации дерматологов, косметологов и т.д. Мы выбрали для вас гостиницу во Львовской области, которая сделает медовый месяц роскошным и терапевтическим еще до релакс процедур.

Edem Resort Medical & SPA

Подъезжая к гостинице вы будете очарованы живописной красотой которой он обрамлен. Роскошные леса с одной стороны и зеркальная вода с другой делают локацию похожей на сказку. Сама гостиница прекрасно вписывается в общую картину, напоминая изысканный дворец с башнями и арковыми окнами. В спа–центре отеля:

крытый бассейн с подогревом; открытый бассейн с панорамным видом на природу;

финская сауна, турецкий хаммам, традиционная баня;

классический, спортивный, аромамассаж, тайский массаж и другие виды массажа;

уходы за лицом и телом, обертывания, пилинги;

процедуры с использованием морской воды и водорослей;

традиционные индийские методы оздоровления

Стоимость номеров в отеле стартует с отметки 11 000 грн в сутки и достигает 180 000 грн в сутки. Помните, даже забронировав стандартный номер, вы получите такой набор впечатлений и услуг, который вряд ли можно перепробовать за уикенд.

Ранее мы писали о местах для экстремального туризма в Украине и украинских аналогах зарубежным аттракциям.