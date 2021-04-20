Шесть стыдных привычек украинских туристов, которые выдают наших за границей

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Travel
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Шесть стыдных привычек украинских туристов, которые выдают наших за границей

Не все украинцы, отправляясь в путешествие, интересуются тем, как нужно вести себя на том или ином курорте. Так, со временем оказывается, что то, что нормально в Кирилловке, совсем неприемлемо для турецких отелей или отдыха в Дубае.

А нарушение этих правил не только вызывает раздражение у иностранных туристов, но и у местных жителей. OBOZREVATEL собрал шесть привычек, которые выдают украинцев на отдыхе.

1. Ходить везде в одном купальнике

Жителей курортных городов нередко раздражают туристы, которые гуляют по улицам прямо в купальниках. Не останавливают отдыхающих и запрещающие находиться в пляжной одежде таблички. В Египте и Турции вас осудят даже если вы не накинете одежду на купальник, чтобы дойти с пляжа до своего номера или выйдете к завтраку в халате и тапочках.

Жителей курортных городов нередко раздражают туристы, которые гуляют по улицам прямо в купальниках

2. Обманом экономить деньги

Некоторые наши соотечественники имеют грешок проходить бесплатно там, где нужно платить. Так, некоторые нередко пытаются проникнуть на территорию парков развлечений, прося билетик у людей, которые отправляются домой. Или проникают на территорию VIP-отеля, бассейна, шведского стола, делая вид, что их браслет "прикрыт"полотенцем или одеждой.

Некоторые наши соотечественники имеют грешок проходить бесплатно там, где нужно платить

3. Отгонять от достопримечательностей других туристов

Наверняка вы не раз слышали в свой адрес фразу: "Девушка, ну фотографируйтесь скорее, вы же тут не одна". От волнения и чувства неловкости телефон начинал дрожать в руке, и в результате получались некрасивые смазанные снимки. Понятно, что всем нужно фото возле достопримечательности города, но, если вы постоите молча в стороне две минуты, ничего от этого не изменится.

4. Портить всем впечатление от экскурсии

Возмущаться вслух и делиться с другими своим мнением прямо в экскурсионном автобусе вряд ли себе могут позволить итальянцы или немцы. А вот украинцы редко когда могут удержаться от комментария, что гид специально возит их по "прикормленным" кафе и магазинам. Кроме того, одним будет невкусно, другим дорого, а третьи где-то задержатся и заставят весь автобус ждать.

Испортить всем впечатление от экскурсии можно, начав возмущаться вслух

5. Занимать лучшие лежаки на пляже, оставляя полотенца или другие вещи

Желающие отсыпаться на отдыхе, когда приходят на пляж к 10-ти или 11-ти, не могут найти себе лежак, потому что часть занята отдыхающими, а остальные – вещами. Так, на последних люди оставили вещи и ушли на обед или в номер. Поскольку наши туристы отдыхают по принципу – кто раньше пришел на пляж, того и место, совершенно не думая о других людях.

6. Шуметь в отеле или хостеле

Номера в отелях не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией, а любители бюджетных путешествий отлично знают, что в хостелах нередко бывают "картонные стены". В таких условиях любой громкий звук может разбудить ребенка в соседней комнате или отдыхающих после смены часовых поясов.

Номера в отелях не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией

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