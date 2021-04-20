Шесть стыдных привычек украинских туристов, которые выдают наших за границей

Не все украинцы, отправляясь в путешествие, интересуются тем, как нужно вести себя на том или ином курорте. Так, со временем оказывается, что то, что нормально в Кирилловке, совсем неприемлемо для турецких отелей или отдыха в Дубае.

А нарушение этих правил не только вызывает раздражение у иностранных туристов, но и у местных жителей. OBOZREVATEL собрал шесть привычек, которые выдают украинцев на отдыхе.

1. Ходить везде в одном купальнике

Жителей курортных городов нередко раздражают туристы, которые гуляют по улицам прямо в купальниках. Не останавливают отдыхающих и запрещающие находиться в пляжной одежде таблички. В Египте и Турции вас осудят даже если вы не накинете одежду на купальник, чтобы дойти с пляжа до своего номера или выйдете к завтраку в халате и тапочках.

2. Обманом экономить деньги

Некоторые наши соотечественники имеют грешок проходить бесплатно там, где нужно платить. Так, некоторые нередко пытаются проникнуть на территорию парков развлечений, прося билетик у людей, которые отправляются домой. Или проникают на территорию VIP-отеля, бассейна, шведского стола, делая вид, что их браслет "прикрыт"полотенцем или одеждой.

3. Отгонять от достопримечательностей других туристов

Наверняка вы не раз слышали в свой адрес фразу: "Девушка, ну фотографируйтесь скорее, вы же тут не одна". От волнения и чувства неловкости телефон начинал дрожать в руке, и в результате получались некрасивые смазанные снимки. Понятно, что всем нужно фото возле достопримечательности города, но, если вы постоите молча в стороне две минуты, ничего от этого не изменится.

4. Портить всем впечатление от экскурсии

Возмущаться вслух и делиться с другими своим мнением прямо в экскурсионном автобусе вряд ли себе могут позволить итальянцы или немцы. А вот украинцы редко когда могут удержаться от комментария, что гид специально возит их по "прикормленным" кафе и магазинам. Кроме того, одним будет невкусно, другим дорого, а третьи где-то задержатся и заставят весь автобус ждать.

5. Занимать лучшие лежаки на пляже, оставляя полотенца или другие вещи

Желающие отсыпаться на отдыхе, когда приходят на пляж к 10-ти или 11-ти, не могут найти себе лежак, потому что часть занята отдыхающими, а остальные – вещами. Так, на последних люди оставили вещи и ушли на обед или в номер. Поскольку наши туристы отдыхают по принципу – кто раньше пришел на пляж, того и место, совершенно не думая о других людях.

6. Шуметь в отеле или хостеле

Номера в отелях не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией, а любители бюджетных путешествий отлично знают, что в хостелах нередко бывают "картонные стены". В таких условиях любой громкий звук может разбудить ребенка в соседней комнате или отдыхающих после смены часовых поясов.

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